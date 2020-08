E-commerce: nel 2020 vola il settore farmaceutico

Il 2020 sarà ricordato sicuramente per essere stato un anno particolare, per diversi motivi e soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus. La pandemia ha cambiato le nostre abitudini sia lavorative che quotidiane, tanto che oggi sono sempre più gli italiani che decidono di affidarsi alla rete per effettuare acquisti di qualsiasi genere.

Quello dell’e-commerce è uno dei settori che maggiormente ha beneficiato di questa nuova condizione, anche se già prima dell’emergenza Covid – 19 il comparto godeva di ottima salute, soprattutto per quanto riguarda il settore della moda e quello tecnologico.

Negli ultimi mesi, però, anche il settore farmaceutico ha conosciuto una crescita esponenziale rispetto al passato per quanto riguarda gli acquisti online. Secondo gli ultimi dati, infatti, gli utenti italiani hanno iniziato nel periodo del lockdown ad acquistare con maggior frequenza prodotti farmaceutici e medicinali online, ma il trend continua anche in questa fase dove sono consentiti gli spostamenti. Si tratta di numeri davvero impressionanti se si considera che rispetto allo stesso periodo del 2019, c’è stata una crescita di circa il 200%.

I motivi del successo

I motivi che spingono sempre più utenti ad affidarsi alla rete per i propri acquisti anche nel campo farmaceutico sono davvero tanti. A partire dalla comodità dello shopping online, visto che in pochi minuti è possibile acquistare online i prodotti che più ci interessano, ricevendoli direttamente a casa nel giro di pochi giorni. C’è poi il fattore economico, molto importante per la crescita dell’intero settore viso che i prezzi sembrano essere molto competitivi. Inoltre gli utenti hanno la possibilità di beneficiare di tante offerte e possibilità di risparmio, grazie a coupon come ad esempio il codice sconto Amica Farmacia, che possiamo trovare sul sito di Ansa nella rubrica dedicata ai codici sconto e buoni sconto.

Chi acquista di più online?

Fino a qualche anno fa erano i più giovani ad acquistare maggiormente sul web. Oggi, invece, lo scenario sembra essere cambiato. Secondo gli ultimi dati, per quanto riguarda l’acquisto di prodotti medicinali, la popolazione più attiva è quella nata tra il 1960 ed il 1969, seguita dalla popolazione nata tra il ’70 ed il ’79.

Più staccate le fasce più giovani e gli anziani, ossia gli over 65. Questo ci fa capire come gli acquisti online di farmaci e degli altri prodotti legati a tale settore risultino davvero molto comodi da coinvolgere anche utenti non più giovanissimi. Per quanto riguarda il dato delle regioni, al primo posto c’è la Lombardia, seguita dal Veneto, dal Lazio, dal Piemonte e dall’Emilia Romagna. Per le città al primo posto Roma, poi Milano, Torino e Bergamo.