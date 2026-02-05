Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rischio credito: i fattori che lo influenzano di più

Rischio credito: i fattori che lo influenzano di più

Il rischio di credito è la probabilità che una controparte non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie

3 minuti di lettura
Il rischio di credito è una variabile di rischio nel settore finanziario e bancario. La sua corretta valutazione garantisce la stabilità degli intermediari, l’efficienza del capitale e la sostenibilità dei portafogli.

Che cos'è il rischio credito

Il rischio di credito è la probabilità che una controparte non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie, secondo i termini contrattuali stabiliti. In ambito bancario e finanziario, questo rischio si manifesta principalmente attraverso il default del debitore o il deterioramento del suo merito creditizio.

Dal punto di vista tecnico, il rischio di credito viene misurato attraverso parametri quantitativi come la Probability of Default (PD), la Loss Given Default (LGD) e l’Exposure at Default (EAD). L’interazione di queste variabili consente di stimare la perdita attesa e di allocare il capitale regolamentare in conformità ai framework normativi, come Basilea III e IV. La gestione del rischio di credito si fonda su modelli statistici, analisi qualitative e sistemi di rating interni, integrando dati storici, informazioni settoriali e indicatori macroeconomici.

Quali sono i fattori che influenzano il rischio del credito

Il rischio di credito è influenzato da un insieme complesso di fattori interni ed esterni, che agiscono sia a livello del singolo debitore sia a livello sistemico.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ecco un approfondimento di seguito.

Solidità finanziaria del debitore

Uno dei principali determinanti del rischio di credito è la solidità economico-finanziaria del debitore. Indicatori quali il livello di indebitamento, la capacità di generare flussi di cassa, la redditività operativa e la struttura del capitale forniscono informazioni chiave sulla sostenibilità del debito.

I bilanci caratterizzati da elevata leva finanziaria o da margini operativi ridotti aumentano la probabilità di insolvenza, incidendo negativamente sul profilo di credit risk. Per le imprese, oltremodo la qualità della governance e la trasparenza informativa giocano un ruolo determinante.

Storico creditizio e comportamento di pagamento

Il comportamento passato del debitore è un forte predittore del rischio futuro. Ritardi nei pagamenti, ristrutturazioni del debito o precedenti default possono essere dei segnali di allerta nei modelli di scoring e rating.

Nel caso dei clienti retail, lo storico creditizio viene analizzato attraverso centrali rischi e credit bureau, mentre per le controparti corporate si valutano anche la relazione storica con l’istituto finanziatore e la stabilità dei flussi di pagamento. Una storia creditizia negativa incrementa sensibilmente il rischio di credito percepito.

Contesto macroeconomico

Le condizioni macroeconomiche influenzano in modo significativo il rischio di credito a livello aggregato.
Fattori come crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e livello di occupazione incidono sulla capacità dei debitori di far fronte ai propri impegni finanziari.

In fasi di recessione economica o di tightening monetario, si osserva generalmente un aumento dei tassi di default e una maggiore volatilità del credit risk.

Settore di appartenenza e rischio industriale

Il settore economico in cui opera il debitore rappresenta un ulteriore fattore critico. Alcuni comparti sono strutturalmente ciclici o esposti a rischi regolamentari, tecnologici o di domanda, con riflessi diretti sul rischio di credito.

L’analisi settoriale consente di identificare trend strutturali e vulnerabilità specifiche, come la dipendenza da poche controparti, l’esposizione ai prezzi delle materie prime o la sensibilità ai cambiamenti normativi. Un’elevata concentrazione settoriale può amplificare il rischio complessivo del portafoglio.

Garanzie e mitiganti del rischio

La presenza di garanzie reali o personali influisce sulla severità della perdita in caso di default. Detto ciò, le garanzie non eliminano il rischio di credito, ma ne mitigano l’impatto economico. Si consiglia quindi di valutarne la liquidabilità, la stabilità del valore nel tempo e l’effettiva escutibilità in caso di insolvenza.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Vivere a Bologna tra portici e traffico: quali infissi

Vivere a Bologna tra portici e traffico: quali infissi

Come sembrare più giovani: i consigli da seguire

Come sembrare più giovani: i consigli da seguire

Le mete preferite dai viaggiatori italiani fuori dall’Europa

Le mete preferite dai viaggiatori italiani fuori dall’Europa

Migliori agenzie italiane specializzate in attestazioni SOA: lista dei 6 servizi più apprezzati nel settore

Migliori agenzie italiane specializzate in attestazioni SOA: lista dei 6 servizi più apprezzati nel settore

Articoli Recenti Migliori scuole di tantra in Europa: classifica dei 5 centri più riconosciuti nella formazione relazionale

Migliori scuole di tantra in Europa: classifica dei 5 centri più riconosciuti nella formazione relazionale

Migliori agenzie di orientamento agli studi all’estero in Europa: classifica delle 6 realtà più strutturate

Migliori agenzie di orientamento agli studi all’estero in Europa: classifica delle 6 realtà più strutturate

Migliori professionisti del presentation design in Italia: classifica degli esperti più riconosciuti

Migliori professionisti del presentation design in Italia: classifica degli esperti più riconosciuti

Lavoro da casa o dall’ufficio: un confronto diretto

Lavoro da casa o dall’ufficio: un confronto diretto