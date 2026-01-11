Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Le mete preferite dai viaggiatori italiani fuori dall'Europa

Le mete preferite dai viaggiatori italiani fuori dall’Europa

Negli ultimi anni, alcune destinazioni sono diventate veri e propri amori consolidati: luoghi che gli italiani scelgono e ricominciano a scegliere

3 minuti di lettura
Per molti viaggiatori italiani, uscire dall’Europa significa entrare in una dimensione nuova: colori più intensi, sapori sconosciuti, ritmi diversi, cieli vasti e paesaggi che non somigliano a nulla di familiare. Si parte per cambiare prospettiva, per sentire il mondo nei suoi contrasti, per respirare atmosfere lontane. Negli ultimi anni, alcune destinazioni sono diventate veri e propri “amori consolidati”: luoghi che gli italiani scelgono e ricominciano a scegliere, perché offrono emozioni nitide e immediate.

Maldive

Le Maldive rimangono tra le mete più desiderate. Per gli italiani, rappresentano la fuga assoluta: isole piccole, mare trasparente, pontili che sembrano camminare sull’acqua, e una calma che non ha eguali. È una meta dove ci si concede il lusso della lentezza, dove il tempo si allarga come l’orizzonte e ogni dettaglio diventa più semplice.

La vita qui è puramente sensoriale: nuotare tra pesci colorati, ascoltare le onde leggere, guardare il cielo cambiare durante la giornata. Le Maldive continuano a essere un classico che non perde mai fascino.

Zanzibar

Zanzibar è una meta che gli italiani hanno imparato ad amare profondamente. È il luogo in cui le spiagge bianchissime incontrano la storia, dove la natura ha il ritmo delle maree e le città profumano di chiodi di garofano.
Le acque calme della costa orientale e la vitalità di Stone Town offrono un equilibrio perfetto tra relax e scoperta.

Il grande pregio di Zanzibar è la sua anima: accogliente, luminosa, autentica. E da qui è facile raggiungere isole e villaggi che regalano un’Africa gentile e sorprendente.

Madagascar

Il Madagascar è diventato una delle mete preferite da chi cerca qualcosa di più di una semplice vacanza al mare. Foreste piene di lemuri, baobab monumentali, lagune dai colori pastello, barriere coralline intatte: è una destinazione che scuote e rilassa allo stesso tempo, dove ogni giornata sembra un piccolo viaggio dentro al viaggio.

L'isola di Nosy Be, in particolare, è amatissima dagli italiani: mare caldo, spiagge ampie, ritmi quieti, fondali perfetti per snorkeling e immersioni. Qui, strutture curate e immerse nella natura come il Voi Amarina Resort sono l’ideale per vivere l’isola con comfort, atmosfera tropicale e accesso immediato ad alcune delle spiagge più belle della zona.

Thailandia

Tra le mete extra europee più amate dagli italiani, la Thailandia continua a brillare. È un Paese che offre tutto: templi dorati, cibo straordinario, isole da cartolina, giungle rigogliose, massaggi tradizionali, mercati pieni di vita.
Ogni zona ha un carattere diverso: Bangkok è pura energia, Chiang Mai è spiritualità, Phuket e Krabi sono mare e relax.

La Thailandia piace perché permette viaggi su misura: avventura, benessere, cultura, romanticismo… basta scegliere la direzione.

Giappone

Sempre più italiani si innamorano del Giappone. È una meta che affascina per i contrasti: antichi templi e metropoli immense, riti silenziosi e tecnologia avanzata, giardini zen e quartieri pop coloratissimi. Tokyo stupisce, Kyoto emoziona, Osaka diverte, mentre le montagne e le isole meno conosciute raccontano un Giappone più intimo, dolce, sorprendente.

È un viaggio che lascia segni profondi: ordine, bellezza, cura nei dettagli, un senso di armonia che molti non dimenticano più.

Perché gli italiani guardano sempre più lontano

Cosa spinge tanti viaggiatori a scegliere mete fuori dall’Europa? Il bisogno di altrove: di luce diversa, di clima diverso, di sensazioni nuove. Molti cercano mare caldo in inverno, altri vogliono natura potente, altri ancora desiderano culture che insegnino un ritmo diverso.

Ogni destinazione citata offre un modo unico per “respirare fuori dagli schemi”. E forse è proprio questo il motivo per cui tante persone, ogni anno, varcano un po’ più di mondo: per tornare cambiati, anche solo di un dettaglio.

