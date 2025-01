Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Yogurt alla greca con frutta fresca

Se anche tu non sai mai che cosa mangiare per colazione e ti ritrovi con una merendina confezionata, scopri quali sono le ricette migliori che ti aiutano a iniziare la giornata con il piede giusto.L’elenco delle ricette per la prima colazione sana non poteva che iniziare con una a base di yogurt. Infatti, si tratta di uno degli ultimi migliori, ricco di probiotici che vanno ad arricchire la flora intestinale. Da una parte, rafforzano il sistema immunitario e, dall’altra, aiutano la digestione.Lo yogurt è ancora più salutare se bianco senza zuccheri né grassi o addirittura alla greca che ha una consistenza ancora più invitante. Condisci il tuo yogurt con la frutta fresca di stagione; puoi addirittura preparare la tua macedonia da aggiungere allo yogurt la sera prima. Infine, puoi aggiungere dei cereali come il muesli.

I brownies proteici

La frutta fresca è essenziale al mattino per fare il pieno di vitamine che risvegliano l'organismo e il metabolismo. Un altro sistema per consumare più frutta e verdura fin dalla prima colazione potrebbe essere quella di preparare un succo con un estrattore. I fagioli in scatola sono la base per questi brownies proteici, ideali per fare colazione senza troppi zuccheri.

Avocado toast

Metti nel mixer una lattina di fagioli (meglio se cannellini perché dal sapore più delicato), 25 g cacao in polvere, 50 g fiocchi di avena, 90 g di sciroppo d’acero, 60 ml di olio di semi di girasole fino a ottenere un composto liscio. Stendi nella teglia da forno in uno strato sottile e sistema sulla superficie frutta secca a pezzi a tua scelta e, se lo desideri, gocce di cioccolato.I brownies proteici sono senza uova e latte per una colazione ricca di proteine ma anche altri nutrienti grazie alla presenza della frutta secca. Infatti, noci, mandorle, nocciole, pinoli, pistacchi etc. sono ricchi di omega 3, grassi polinsaturi essenziali per l’organismo che ti aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo e, tre le altre cose, avere pelle, unghie e capelli più belli.Infine, non poteva mancare una ricetta salata che puoi proporre in più versioni: ti basta del pane da toast imburrato passato in padella fino a quando i lati non sono bruni. Adagia sopra delle fettine di avocado, un frutto ricco di grassi che però fanno bene all'organismo.Puoi aggiungere del salmone affumicato oppure del tacchino. Molto spesso però si preferisce l’uovo in camicia, altro alimento tipico al mattino. Per cucinarlo senza fatica, prendi una pentola, porta l'acqua a ebollizione, sistema sopra un colino, avendo cura che sia immerso dentro almeno per metà. Ora apri l'uovo, sena rompere il tuorlo, adagialo nel colino e lascialo bollire per circa 3 - 4 minuti.