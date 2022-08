Zaino militare: 5 consigli per scegliere il migliore

Impossibile resistere al fascino dello zaino militare anche per chi non è, per così dire, del mestiere. Lo stile militare funziona sempre, seppure la moda è in perenne cambiamento. Lo zaino militare poi, ha un fascino eterno, poiché è simbolo di libertà, di esplorazione, di movimento, di sfida e di conquista.Gli amanti degli sport all'aria aperta, come il trekking e il softair sanno bene che questo accessorio, al di là del suo fascino, deve avere caratteristiche specifiche, e la praticità militare è fondamentale.Gli zaini militari sono completamente diversi da quelli che trovi nei negozi di abbigliamento classico o nei mercatini. Se cerchi uno zaino militare di qualità occorre rivolgersi ad un rivenditore di equipaggiamento militare.Militaria è un'azienda che vende articoli militari dal 1980 e il negozio fisico si trova in provincia di Ancona.L'azienda dal 1996 ha creato un sito per la vendita online di abbigliamento militare, di anfibi militari, e di zaini militari e borsoni outdoor di ottima qualità.Lo zainetto tattico militare è un oggetto che ha una praticità ineguagliabile rispetto ad altri borsoni, poiché è stato creato per rispondere ad esigenze ben specifiche. E' perciò un perfetto compagno di viaggio per ogni occasione.Vediamo insieme alcuni consigli utili per scegliere il migliore. I criteri da valutare sono i seguenti:● distribuzione degli spazi interni ed esterni;● materiale resistente;● impermeabilità;● peso;● dimensioni.La differenza fondamentale tra una zaino da viaggio classico e lo zaino militare è la distribuzione degli spazi interni ed esterni. Spazi interni che sono pensati con soluzioni tattiche che rendono possibile il posizionamento degli oggetti in modo ottimale. Immaginiamo che lo zaino tattico di un militare deve contenere un kit sopravvivenza di primo soccorso, un kit per l'igiene personale, alimenti e bevande ad alto contenuto energetico e piatti e posate per mangiare.Anche se sicuramente non stai partendo per andare in guerra questi oggetti sono indispensabili anche per una semplice passeggiata in montagna, un viaggio itinerante per visitare città d'arte e musei oppure una vacanza in campeggio. I differenti comparti sono pensati per distribuire gli oggetti in modo tattico, in modo da non caricare la schiena. Oltre a ciò gli spazi esterni sono fondamentali perché evitano di aprire lo zaino per estrarre gli oggetti di uso più comune. Le borracce devono essere a portata di mano in modo da rendere agevole la necessità di idratarsi. I documenti, il telefono e il denaro devono essere tenuti sotto controllo, e per questo è necessaria una tasca anteriore. Le tasche sulle spalline permettono di non togliere lo zaino e di muoversi agevolmente.Un'altra caratteristica fondamentale dello zaino militare è la sua resistenza. I materiali degli zaini militari sono realizzati con materiali estremamente resistenti all'usura, e sono lavorati e cuciti in modo da non strapparsi facilmente.Militaria offre una vasta gamma di zaini, sia nuovi che usati pensati per gli eserciti. Il vantaggio è che sono concepiti per trasportare attrezzature pesanti, come armi e munizioni.Molti escursionisti preferiscono gli zaini di tipo militare per la robustezza dei tessuti, delle cerniere e delle cinghie che non si rovinano anche se vengono maltrattati. Gli zaini del catalogo Militaria sono tutti in perfette condizioni e oltretutto provengono dagli equipaggiamenti originali dei vari eserciti.Altra caratteristica fondamentale è l'impermeabilità. Oltre ad essere resistente è indispensabile che sia impermeabile all'acqua, in modo da non rischiare di fermarvi a causa del maltempo. In caso di forte temporale , niente e nessuno vi fermerà e non rischiate di rovinare il contenuto dello zaino.Per quanto riguarda il peso e le dimensioni, lo spazio interno degli zaini viene misurato in litri, e la scelta dipende dall'uso che se ne fa. I softgunners, ovvero i giocatori di Softair passano molte ore, o addirittura giorni a contatto con la natura. I softgunners infatti giocano alla guerra nei parchi e questo sport di squadra prevede una vera e propria simulazione di azioni militari. Necessitano perciò di zaini capienti che possano contenere oltre 85 litri e pesare poco meno di 3000 grammi come per esempio lo zaino Alpine 85 vegetato di Militaria. Lo zaino tattico Blu scuro 25 pesa solo 845 grammi e ha una capacità di 25 litri.Se hai dubbi nella scelta oppure bisogno di assistenza Militaria ha a tua disposizione uno staff di professionisti esperti nel campo delle forniture militari che ti guideranno nella scelta del miglior zainetto tattico.