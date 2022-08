Forte temporale, i grandi canali della città rivedono l'acqua

La grande quantità di acqua del canale Minutara, fotografato questa mattina nel tratto scoperto, a Modena Est (all'altezza della questura), nel corso del forte temporale di questa mattina (fortunatamente senza grandine a Modena), che si è abbattuto in città, fornisce l'immagine degli effetti della precipitazione.Da livello zero si è passati ad una abbondante livello di acqua in eccesso rispetto al livello dello filtro fognario, pronta ad alimentare la rete di canali a nord della città e verso la bassa modenese. Dove, lo ricordiamo anche l'acqua del Naviglio, in uscita dal depuratore di Modena, viene utilizzata anche per usi irrigui dal Consorzio Bonifica di Burana.Una pioggia toccasana anche per il patrimonio verde della città dove anche nei parchi erano migliaia gli alberi già in forte ed evidente sofferenza.Foto: Massimo Neviani