Accordo 'storico' degli autotrasportatori spagnoli col Governo

Secondo quanto riportato dal giornale spagnoloil Comitato nazionale per l'autotrasporto (CNTC) ha annullato lo sciopero che i vettori avevano programmato di svolgere il 20, 21 e 22 dicembre, dopo aver raggiunto un accordo sui miglioramenti per il settore con il ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana.Il governo ha definito 'storico' l'accordo e sulla stessa linea si sono espressi il presidente del governo, Pedro Sánchez, e il ministro dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, Raquel Sánchez, che hanno sottolineato che migliora le condizioni di un settore “essenziale” e “strategico”.Non appena è stata resa nota la notizia dell'archiviazione dello sciopero, il Presidente del Governo si è pronunciato tramite Twitter: 'Siamo un Governo che dialoga e ascolta, ne è la prova questo accordo, raggiunto dopo un intenso periodo di trattative. A storico accordo che migliora le condizioni di un settore strategico per il Paese ed evita gravi danni ai cittadini e all'economia”.Il ministro del settore, Raquel Sánchez, ha firmato l'accordo, che, come ha anche sottolineato, è un esempio della volontà di questo governo che 'dialoga, ascolta e cerca sempre di trovare accordi a beneficio di tutta la cittadinanza e, in questo caso, ad un settore strategico per l'economia spagnola”.Tra i principali provvedimenti normativi, spicca il recepimento della direttiva sui lavoratori distaccati, che limiterà “in modo molto rilevante” la concorrenza sleale delle imprese di trasporto straniere in Spagna.Il Ministero e i datori di lavoro si sono inoltre impegnati a rafforzare i mezzi di controllo per evitare la concorrenza sleale e a creare un 'Codice di buone pratiche commerciali' nell'appalto del trasporto terrestre di merci 'che favorisca rapporti equi, equilibrati e leali tra le imprese coinvolte. nell'appalto del trasporto di merci”. Inoltre, in tal senso, verrà istituito un Registro di Stato delle imprese che lo sottoscrivono.Altre misure sono il mantenimento dell'attuale regime del gasolio professionale durante l'attuale legislatura e, nell'ambito del “Piano di Risanamento”, sarà sovvenzionataIn questa direzione verrà disegnato un piano per la progressiva riconversione dei parcheggi stradali invernali in parcheggi sicuri.e verrà creato un gruppo di lavoro per formulare una proposta sui fabbisogni formativi e sull'attrazione di talenti nel settore dei trasporti.