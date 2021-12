'AdBlue, ennesima speculazione ai danni degli autotrasportatori'

“La buona notizia è che la tanto paventata penuria dell'additivo AdBlue è terminata. La cattiva notizia è che nel giro di pochi mesi il costo di questo prodotto è triplicato'. A sottolineare l'anomalia che sta avendo una ricaduta enorme sul mondo dell'autotrasporto è la portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini.'Il prezzo per l'acquisto di AdBlue sfuso, parliamo quindi di quantitativi importanti destinati al trasporto merci, oggi è di 0,80 centesimi al litro + Iva, una cifra che di fatto certifica un aumento esponenziale di un additivo essenziale per l'utilizzo degli autocarri di ultima generazione - aggiunge Cinzia Franchini -. Come spesso accade, dopo i titoloni sui giornali e l'interesse per qualche giorno di tutti gli attori della filiera, politici inclusi, i riflettori si sono spenti a parte qualche virtuosa eccezione.