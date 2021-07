Autotrasporto, Bettoni (Inail): ‘Gli incidenti sono infortuni sul lavoro’

, nel corso della puntata di Container che andra' in onda domani, sabato 24 luglio, alle 13.15 su Radio 24.Gli incidenti, ha spiegato il presidente dell'Inail 'ricadono nella casistica di quelli avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto'. 'La tutela della salute e sicurezza dell'autotrasporto - ha proseguito Bettoni - è un tema delicato e complesso in quanto si tratta di una categoria particolare di lavoratori che spesso sottovaluta i rischi specifici a cui sono esposti: come ad esempio l'esposizione alle vibrazioni e al rumore; la postura, la movimentazione manuale dei carichi'.segnalato più volte dalle associazioni di settore. Infatti, in caso di incidente, è necessario che la Polizia Stradale verifichi una serie di aspetti, quali l'eventuale esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto da parte del vettore; la violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti nel titolo abilitativo; la corretta applicazione dei tempi di guida e riposo; il rispetto dei limiti di velocita' o