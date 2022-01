'Carenza d'autisti, col Decreto flussi si alimenta solo sfruttamento'

'L'ufficialità dovrebbe arrivare lunedì prossimo 17 gennaio con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, ma è ormai chiaro che con l'ampliamento del numero di permessi legati anche all'autotrasporto, rientranti nel Decreto flussi (da 6mila 20mila unità), il Governo si appresta a tamponare la tanto sbandierata carenza di autisti nel nostro Paese con l'arrivo in Italia di cittadini extra-europei, appunto destinati alla guida di veicoli industriali. Lo avevamo detto e lo ribadiamo: a nostro avviso non è questa la strada per risolvere i problemi del settore, viceversa l'introduzione di manodopera a basso costo non farà che mettere ancor più in ginocchio le piccole e medie aziende che resistono a fatica tra mille balzelli burocratici e che rappresentano le fondamenta del mondo dell'autotrasporto'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini.