Caro gasolio, la Bellanova in Commissione difende la manovra

'Oggi, in Commissione Trasporti della Camera, ho tenuto l’Audizione sul lavoro in corso al Tavolo Autotrasporto, sui provvedimenti immediati nel Decreto Energia per dare risposte concrete a un settore strategico per il paese e che in questo momento paga un prezzo troppo alto per il caro carburante, sul confronto in atto con la rappresentanza del settore e con la committenza sulle regole a partire dall’esigibilità della clausola gasolio nei contratti sia scritti che orali da inserire in un nuovo Decreto'. Lo afferma il viceministro Bellanova al termine della Audizione di oggi in Commissione Trasporti ( qui il video ) difendendo lo stanziamento di 80 milioni che al momento non ha però portato a una allentamento delle proteste dei camionisti. L'aumento del costo del carburante per molte aziende è inaffrontabile e l'alternativa al momento è non fare girare i mezzi.'L’ho detto con molta chiarezza: annetto moltissimo valore a questo settore, ritengo svolga una funzione essenziale per la convivenza sociale ma ritengo con altrettanta fermezza che non possa essere tollerata alcuna illegalità. Nessuno può permettersi di impedire ad un altro di svolgere la propria funzione, nessuno ha il diritto di impedire, e impedirlo con la forza, che venga scaricata una nave che trasporta frumento o prodotti zootecnici. Nessuno può pensare di tagliare le gomme impunemente sulle strade per bloccare il traffico. Grande confronto, massima disponibilità ad affrontare tutti i punti critici e altrettanta fermezza nel contrastare ogni illegalità, perché quando si avviano spirali di questa natura è sempre la parte più responsabile che paga il prezzo e noi non possiamo consentirlo'.