Giovannini: garantire all'autotrasporto libera circolazione in Europa

Si è tenuto ieri in videoconferenza l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini, e la commissaria Europea ai Trasporti, Adina Valean, annunciato nei giorni scorsi. Al centro dei colloqui la situazione di criticità lungo il Corridoio del Brennero per gli autotrasportatori italiani ei costi supplementari che stanno affrontando a causa dei divieti settoriali unilaterali e dell'introduzione delle misure di controllo supplementari anti-Covid alle frontiere tedesche e, di conseguenza, anche a quelle austriache.Il ministro Giovannini ha ribadito alla commissaria Valean la richiesta di un impegno delle istituzioni europee al fineDa parte sua, la commissaria ha assicurato che la questione e' all'attenzione dei vertici europei e ha ringraziato l'Italia per avere organizzato tempestivamente in autostrada un sistema di tamponi anti-Covid che ha permesso di alleviare i disagi e prevenire ulteriori criticita'.Il ministro e la commissaria hanno condiviso l'opportunita' di rafforzare le sinergie sui temi della sostenibilita' e della digitalizzazione per dare piena attuazione al Green Dealeuropeo.