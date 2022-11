Inail, il 40% dei decessi sul lavoro è su strada. Ma calano incidenti nell'autotrasporto

la velocità troppo elevata, la distrazione alla guida e il mancato rispetto della precedenza rappresentano il 39% delle cause degli incidenti stradali. Dall'analisi dei dati Inail emerge l'elevata incidenza del 'rischio strada' sul numero complessivo degli infortuni sul lavoro, soprattutto quelli con conseguenze più gravi. Nel periodo pre-pandemia oltre il 40% dei decessi denunciati all'Istituto ha coinvolto un mezzo di trasporto. La quota maschile è pari al 60% di tutti gli infortuni su strada e sale all'80% negli infortuni legati a lavori svolti con un mezzo di trasporto, risultando ancora più elevata, circa il 90%, tra le vittime di casi mortali. La tendenza è confermata anche dai dati del 2021: l'anno scorso le denunce di infortunio con coinvolgimento di un mezzo di trasporto sono state 75mila, pari a circa il 13% del totale, con un notevole aumento rispetto al 2020, ma al di sotto di quello del 2019 (93mila denunce) e degli anni precedenti.Con particolare riferimento al settore dell'autotrasporto professionale, secondo i dati della Polizia stradale la percentuale degli incidenti che nei primi sei mesi del 2022 hanno coinvolto autotreni e autoarticolati sulle autostrade italiane è in calo: da gennaio a giugno sono stati 628, il 15,9% del totale, mentre nel primo semestre del 2021 i mezzi pesanti erano stati convolti nel 19,4% degli incidenti.

