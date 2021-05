Logistica, rinnovato contratto nazionale: aumento di 104 euro

'Siglato oggi l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione'. Ne danno notizia le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che hanno sottoscritto l'intesa con le associazioni datoriali del settore, sottolineando che 'per la prima volta dopo 15 anni, il rinnovo è stato contemporaneamente sottoscritto da tutte e 24 le associazioni datoriali presenti'.'L'intesa raggiunta - spiegano le organizzazioni sindacali - prevede un aumento economico, coerente con le richieste condivise dalle delegazioni sindacali, di 104 euro, così distribuiti: 100 euro di retribuzione (90 di incremento tabellare e 10 di EDR) da riconoscere in cinque tranches, fino alla scadenza del contratto a marzo 2024 e 4 euro di welfare contrattuale suddivisi in 2,5 euro per sanità integrativa Sanilog e 1,5 euro per implementare il fondo che garantisce le prestazioni dell'Ente Bilaterale, Ebilog. Prevista inoltre l'erogazione di una somma, a titolo di una tantum, di 230 euro, in tre tranches quale riconoscimento economico per il periodo non coperto dal Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2019'.'È stata anche condivisa tra le parti - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - la costituzione di una commissione bilaterale che, dopo l'approvazione definitiva dell'accordo, dovrà operare per la riforma del Ccnl e realizzare gli interventi necessari alla sua modernizzazione. Si è convenuto infine di recepire all'interno del contratto gli avvisi comuni condivisi nel dicembre 2020'.Secondo le organizzazioni sindacali 'è un importante risultato, raggiunto anche grazie allo sciopero del settore del 29 e 30 marzo scorsi che ha definitivamente rispedito al mittente le precedenti richieste delle associazioni datoriali che avrebbero prodotto il peggioramento normativo ed economico delle condizioni dei lavoratori. Il valore di questa firma, tenendo conto della delicata fase congiunturale in cui si colloca questo rinnovo, è rappresentato dal consolidamento dell'unicità contrattuale e dall'ampliamento della platea dei destinatari che va dal camionista al rider, sfiorando il milione di lavoratori e lavoratrici e rendendolo di fatto uno dei contratti nazionali di riferimento nel panorama italiano della contrattazione collettiva'.'Le assemblee, previste dal percorso di informazione, coinvolgimento e consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore - informano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - verranno svolte, su tutto il territorio nazionale, a partire dal 20 maggio ed entro il giorno 15 giugno, termine definito per lo scioglimento della riserva'.