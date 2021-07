'Pedaggi, Antitrust contro Autostrade: rimborsare autotrasportatori'

'E' notizia di oggi la decisione dell'Antitrust di avviare un procedimento nei confronti di Autostrade per l'Italia, rea di non avere ancora ridotto il costo del pedaggio nelle tratte con notevoli problemi di viabilità, nonostante la sanzione da 5 milioni di euro ricevuta a marzo. Si tratta di una decisione positiva e che fa emergere un problema che gli autotrasportatori denunciano da anni. Alla luce dei gravissimi disservizi su diverse tratte della rete autostradale registratisi negli ultimi mesi, a causa di cantieri per manutenzioni o cedimenti, gli autotrasportatori dovrebbero essere i primi ad essere sgravati del costo del pedaggio, essendo per la loro professione la categoria più penalizzata da tali problemi'. A parlare è Cinzia Franchini, portavoce di Ruote Libere, raggruppamento di piccolo imprenditori dell'autotrasporto. 'Un problema economico che si somma all'ancor più grave problema di sicurezza poiché non va dimenticato che alcuni tra i più gravi incidenti mortali avvenuti negli ultimi mesi hanno coinvolto mezzi pesanti in prossimità dei cantieri autostradali - continua Cinzia Franchini -. Alla luce della presa di posizione dell'Antitrust occorre dunque che gli autotrasportatori vengano sgravati immediatamente del costo del pedaggio per le tratte indicate dalla stessa autorità. Non utilizzo l'avverbio 'immediatamente' per caso, poiché non possiamo immaginare che l'eventuale sconto o riduzione venga assegnata attraverso le solite e tristemente note barocche procedure, utilizzate da anni, per le riduzioni compensate dei pedaggi. Rimborsi concessi agli autotrasportatori attraverso la costosa intermediazione dei Consorzi di servizi, di riferimento per lo più delle stesse associazioni di rappresentanza, i quali, come sappiamo appunto, si trattengono salate commissioni e restituiscono agli associati il dovuto a distanza di anni. Occorre che il rimborso venga assegnato direttamente a fine mese sulla fattura Telepass, un procedimento immediato e facilmente attuabile da Autostrade per l'Italia'.