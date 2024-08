Spagna, autotrasporto 10.000 segnalazioni anonime per irregolarità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

soprattutto in alcune infrazioni, come quelle relative a ritardi nel trasporto, divieto di carico e scarico o abusi nei prezzi di trasporto.

Tuttavia FENADISMER, la federazione nazionale delle associazioni di trasportatori, evidenzia che dei reclami finora presentati, oltre il 50% ha dovuto essere archiviato per mancanza di informazioni sufficienti .

In ogni caso, FENADISMER insiste sull'importanza che il denunciante fornisca con precisione la maggior quantità possibile di dati per consentire l'inizio del lavoro di ispezione, poiché dei reclami presentati fino ad oggi oltre il 50% ha dovuto essere archiviato per mancanza di informazioni sufficienti. Tra i reclami presentati nell'ultimo anno, la percentuale più alta riguardava ritardi nei termini di pagamento (53%), seguiti da appalti sottocosto (10%) e dal mancato rispetto delle operazioni di carico e scarico (8%). Parimenti sono stati presentati reclami anche per eccesso di peso, manomissione del tachigrafo, trasporto di merci pericolose e inadeguato collegamento del responsabile dei trasporti con l'azienda.



L'accesso alla Casella Reclami anonima è la seguente:https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/INSPECCION/buzon_inspeccion_tecnica/