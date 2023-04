'L’amor senza baruffa fa la muffa': a teatro risate e solidarietà

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ultimi biglietti online per la commedia teatrale “L'amor senza baruffa fa la muffa”. Sabato sera al teatro Cittadella una commedia agrodolce che farà scendere qualche lacrima visto che si parlerà dei problemi che sorgono negli anni, e che però si possono anche stemperare con una risata.Il ricavato andrà per beneficenza per l'associazione G.P. Vecchi 'Pro Senectute et Dementia' che sostiene i familiari dei malati di Alzheimer.Da una idea originale della regista Erica Maria Del Zotto, tutta la compagnia dei Teatroci di Torino, con Cristiano Tassinari, Paola Ivaldi, Luca Bertalotti, Gualtiero Papurello, Caterina Fera assieme all’artista modenese Orazio Giannone, porterà in scena uno spettacolo che vi farà emozionare.Presenta la serata Alessio Bardelli.Biglietti in vendita la sera stessa a teatro oppure online fino a sabato mattina ad esaurimento sull’evento facebook “L’amor senza baruffa fa la muffa”.