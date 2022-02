L'esperienza del viaggio nella cultura occidentale

Le attività culturali del Centro Culturale della Fondazione San Carlo di Modena proseguono con la seconda parte del ciclo di conferenze dedicato al tema Viaggio: esperienza del limite e conoscenza dell’alterità nella cultura occidentale. Il programma – che gode del contributo di BPER Banca – ha inizio il 4 febbraio e termina il 10 giugno: la partecipazione è libera, fino a esaurimento posti, e gratuita. È obbligatoria la prenotazione (effettuabile sul sito della fondazione San Carlo). Gli appuntamenti si tengono di venerdì alle ore 17.30.Il ciclo Viaggio, iniziato nell’autunno scorso, intende riflettere sul ruolo che il viaggio – dall’antichità al mondo contemporaneo – ha svolto nella storia dell’Occidente tanto nella sua dimensione culturale e simbolica, quanto nei suoi risvolti politici, sociali ed economici.La seconda parte del ciclo si aprirà venerdì 4 febbraio con la conferenza intitolata Il viaggio di Ulisse: tra mostri, dèi ed eroi, a cura di Andrea Taddei, professore di Lingua e letteratura greca all’Università di Pisa. Le conferenze proseguono con l’intervento L’ascesa di Petrarca al Mont Ventoux, che si tiene venerdì 18 febbraio a cura di Mauro Bonazzi, professore di Storia della filosofia antica all’Università di Utrecht e all’Università di Milano. Venerdì 1 aprile avrà luogo l’incontro su Immagini dell’Italia : i viaggiatori del Grand Tour e la costruzione di un mito a cura di Michele Dantini, professore di Storia dell’arte contemporanea all’Università per Stranieri di Perugia. Il ciclo proseguirà venerdì 13 maggio con la conferenza di Delfina Licata, ricercatrice presso la Fondazione Migrantes di Roma, intitolata Italiani nel mondo. L’emigrazione nel XXI secolo. A cura di Marco Ciardi, professore di Storia della scienza all’Università di Firenze, è la conferenza di venerdì 27 maggio, dal titolo Viaggi nello spazio: dai racconti di fantascienza alle missioni su Marte. Concluderà il ciclo l’incontro Un altro mondo. Testimonianze di viaggio dall’Impero Ottomano, che sarà tenuto il 10 giugno da Giancarlo Casale, professore di Storia moderna all’European University Institute di Fiesole.Tutte le conferenze del ciclo si terranno presso la Fondazione San Carlo (Via San Carlo 5, Modena) e verranno trasmesse in diretta web sul sito della Fondazione, dove anche in seguito saranno gratuitamente disponibili. Attraverso i canali di streaming è possibile interagire in diretta con le conferenze inviando commenti e domande.