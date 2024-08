Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Marta Cuscunà è autrice e performer di teatro visuale, nella sua ricerca unisce l'attivismo alla drammaturgia per figure. Ha vinto il Premio Scenario per Ustica con 'È bello vivere liberi!' primo capitolo di Resistenze femminili, una trilogia di cui fanno parte 'La semplicità ingannata' e 'Sorry, boys'. Lo spettacolo e la mostra sono realizzati con il contributo di Mivebo, Mauro Goldoni e il gruppo 'Eravamo quattro amici al bar' coordinato da Raimondo Soragni.Lo spettacolo è riservato ai soci di Storie aps.