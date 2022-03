Modena, Maud capsule: market e fusione artistica vintage

Un progetto basato sulla connessione tra il mondo dell’abbigliamento, la musica e il food. Tutto in chiave vintage. Maud capsule è una idea che unisce quattro modenesi: Giulia Brighenti, anima del progetto, l’organizzatore di eventi Francesco Cavicchioli, il dj Niccolò Bruni e il creativo Alessandro Jumbo Manfredini.Parliamo di eventi mensili che portano migliaia di visitatori negli spazi dell’ex centrale elettrica di Modena in via Buon Pastore.Un laboratorio aperto, tra giovani brand e archivi di fashion designers, un processo dove lo spazio diventa un luogo di scambio di idee e di ricerca in un colloquio intergenerazionale.'La nostra missione - spiegano gli organizzatori - è includere sempre più giovani designer e creativi handmade interessanti e innovativi. Una visione indipendente e fuori dagli schemi, dove il market è un mix sperimentale, un contenitore di condivisione e ascolto tra il passato e il futuro con la denominazione comune di sostenibilità e consapevolezza'.Il prossimo evento è in programma il 3 aprile e sarà dedicato alla Sneakers, la scarpa sportiva per eccellenza. 'Una scarpa diventata negli ultimi anni, punto di riferimento per le nuove generazioni - spiegano gli organizzatori -. Sentiamo il bisogno di raccontare anche noi questo fenomeno a modo nostro'.