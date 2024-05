Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sabato 18 maggio, dalle 17, incontro per analizzare l'anatomia della sconfitta del movimento operaio e dei partiti per come li conosciamo. Modera il confronto Sandro Bellassai. Un'assemblea per analizzare e confrontarsi sullo sviluppo e l'ipotesi del progresso. L'illusione del sogno socialista e il miraggio di una lotta di classe svenduta al sistema di consumo turbocapitalista. Dedicato a Giovanna Marini recentemente scomparsa.