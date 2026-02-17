Teatro: Simone Cristicchi racconta San Francesco al Carani di Sassuolo

Al centro della rappresentazione risiede il confine labile tra follia e santità, temi cardine che si intrecciano alla ricerca della perfetta letizia e all'utopia di una nuova umanità capace di vivere in armonia con il creato. Le riflessioni dell'artista si fondono con le canzoni inedite firmate dallo stesso Cristicchi insieme alla cantautrice Amara, sostenute dalle musiche e sonorizzazioni di Tony Canto e immerse nella scenografia di Giacomo Andrico.
L’allestimento, prodotto dal Centro Teatrale Bresciano con Accademia Perduta Romagna Teatri e in collaborazione con Corvino Produzioni, si avvale della regia di Simone Cristicchi con l’aiuto di Ariele Vincenti. Il disegno luci di Cesare Agoni e i costumi di Rossella Zucchi completano un racconto che celebra la bellezza e la sacralità in ogni volto, trasformando la scena in uno spazio di riflessione collettiva sulla povertà e sulla spiritualità universale.
Per assistere allo spettacolo, i biglietti sono disponibili al prezzo di 35 euro per la platea, 29 euro per la prima galleria e 20 euro per la seconda galleria. Sono previste riduzioni speciali per i giovani sotto i 29 anni e per gli spettatori sopra i 65 anni. Si ricorda che la replica di giovedì 19 febbraio è inclusa nel percorso di abbonamento, mentre la serata di venerdì 20 febbraio è programmata fuori abbonamento.
I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Carani in Via Mazzini 28 a Sassuolo oppure online sul sito web www.teatrocarani.it. La biglietteria è aperta il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30