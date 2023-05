Terre di vite, a Bomporto tornano le degustazioni d'eccellenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al centro di tutto rimangono i vignaioli, quest’anno più di cento provenienti da tutta Italia, che proporranno i loro vini in assaggio libero. Al talento e alla competenza del direttore di Porthos, Sandro Sangiorgi, sia sabato che domenica, sono affidate le due degustazioni guidate: solo su prenotazione e a numero ristretto di partecipanti. La domenica 7 maggio, arrivano gli Chef di “Modena a Tavola” che si alterneranno proponendo piatti della tradizione e non, che andremo ad abbinare in diretta ad alcuni vini dei vignaioli presenti.Evento coordinato da Alessandra Caroni Sommelier professionista e titolare dell’agenzia Wine Soul. Sempre domenica 7 Maggio, si terrà un seminario/degustazione guidata dal titolo “L'alt(r)a Calabria” organizzato e condotto dal gruppo di vignaioli Calabresi VAC. Due giorni che includono anche due masterclass sull’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop a cura del Consorzio Produttori Antiche Acetaie e Associazione Esperti Degustatori a cura dell’Associazione Esperti degustatori di Modena ABTM e ad ingresso libero per i visitatori della manifestazione.Non mancano le proposte culturali che prevedono la proiezione, in entrambi i giorni, del Docu Film dedicato alla vita del Maestro Lino Maga : “Maga Lino. Un contadino, una terra, il coraggio”. La musica dei ragazzi del progetto Pedala Piano a fare da colonna sonora per gli assaggi nel giardino della villa si alternerà nei due giorni con il Duo Gez e Gogo.



L’offerta gastronomica sarà come di consueto dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio attraverso la presenza di alcuni food truck e banchetti con specialità emiliane posizionati nella corte interna della villa.



Programma dell’Evento



Contributo d’ingresso alla cassa presso Villa Cavazza: 25 Euro che comprende tracolla, calice in vetro e darà accesso alla degustazione libera di tutti i vini dei vignaioli presenti. Prevendita Ticket online ingresso per 1 giorno 20 euro. Per informazioni: info@terredivite.it



SABATO 6 MAGGIO

Ore 11-20: Banchi d’assaggio aperti a cura dei vignaioli presenti

Ore 11-20: “Maga Lino. Un contadino, una terra, il coraggio”

Proiezione a ciclo continuo del Docu-film sulla vita di Lino Maga -Maestro del Barbaracarlo – del regista Ermanno Bidone prodotto da “Il Quattro”-

Villa, piano primo - Ingresso libero

Ore 11-20: Esposizione/Mostra “Storia delle terre dei vini” a cura del Circolo Filatelico Culturale A.Tassoni di Modena sempre aperta al pubblico

Ore 15: “Omaggio alla famiglia Maga”. Degustazione/seminario ideata e condotta da Sandro Sangiorgi. Degustazione incrociata di Barbacarlo e Montebuono. Sei annate a confronto. Villa, Sala degustazioni, piano secondo – Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria all'email: info@terredivite.it oppure tel: 338-5474185. Quota di partecipazione 75 euro che comprende l’ingresso alla manifestazione (sconti da applicare ai soci Ais, Fisar, Onav, Slow Food, Aies, Fis, AssoSommelier).

Ore 15.30: “Avviamento alla degustazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop” Masterclass a cura dell’Ass. Esperti Degustatori di Modena ABTM Ala della Meridiana, Sala Ovest, piano terra - Ingresso gratuito su prenotazione (info@terredivite.it oppure 338 5474185)

Accompagnerà la giornata la musica al pianoforte con i musicisti del “Pedala Piano”



DOMENICA 7 MAGGIO

Ore 12-20: Banchi d’assaggio aperti a cura dei vignaioli presenti

Ore 11-20: “Maga Lino. Un contadino, una terra, il coraggio”. Proiezione a ciclo continuo del Docu-film sulla vita di Lino Maga -Maestro del Barbaracarlo – del regista Ermanno Bidone prodotto da “Il Quattro”. Villa, piano primo - Ingresso libero

Ore 11-20: Esposizione/Mostra “Storia delle terre dei vini” a cura del Circolo Filatelico Culturale A.Tassoni di Modena sempre aperta al pubblico

Ore 12-19: Show Cooking in diretta degli Chef dell’Ass. Modena a Tavola

A partire dalle 12 fino alle 19 nel cortile di Villa Cavazza, si alterneranno 4 selezionati Chef dell’Associazione Modena a Tavola che prepareranno -attraverso Show Cooking in diretta- deliziosi finger food che verranno abbinati ai vini dei vignaioli presenti alla manifestazione. Spazio abbinamenti e racconto esperienza enogastronomica a cura della Sommelier Alessandra Caroni di Wine Soul.

Ore 13 Masterclass “L’alt(r)a Calabria”: degustazione/seminario condotto da Eugenio Muzzillo di 10 vini dei 10 vignaioli che fanno parte del gruppo VAC – VIGNAIOLI ALTA CALABRIA Ala della Meridiana, Sala Ovest, piano terra – ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria all'email: info@terredivite.it oppure tel: 338-5474185. Quota di partecipazione 40 euro che comprende l’ingresso alla manifestazione (sconti da applicare ai soci Ais, Fisar, Onav, Slow Food, Aies, Fis, AssoSommelier).

Ore 15: “Biotica, Sintropia e Alchimia i vini di luce di Giorgio Mercandelli'. Degustazione/seminario ideata e condotta da Sandro Sangiorgi. In degustazione Sei vini da bottiglie servite coperte. Villa, Sala degustazioni, piano secondo – Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria all'email: info@terredivite.it oppure tel: 338-5474185. Quota di partecipazione 75€ che comprende l’ingresso alla manifestazione (sconti da applicare ai soci Ais, Fisar, Onav, Slow Food, Aies, Fis, AssoSommelier)

Ore 16: “Avviamento alla degustazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop insieme all’az. Cerasicola Morselli specializzata nella lavorazione delle amarene” Masterclass a cura dell’Ass. Esperti Degustatori di Modena ABTM in collaborazione con Gaia Venturelli de l’Az. Cerasicola Morselli: degustazione di marmellate e composte di frutta dolci e salate in abbinamento all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Ala della Meridiana, Sala Ovest, piano terra - Ingresso gratuito con prenotazione (info@terredivite.it oppure 3385474185).