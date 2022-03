Wayne Horvitz in concerto a Bologna

Il compositore e pianista americano Wayne Horvitz sarà il protagonista dei prossimi due appuntamenti del Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo in via San Vitale, 63 Bologna, giovedì 17 marzo con Solos and Duets, che lo vedrà esibirsi insieme a Robin Holcomb, sulle note di loro composizioni e di alcune cover – appunto in solo e in duo –, e sabato 19 marzo con Vibrations to Infinity, un concerto-omaggio a Butch Morris, in cui sarà accompagnato dalla trombettista e flicornista Steph Richards. Entrambi i concerti inizieranno alle ore 19.00.Giovedì 17 marzo, Robin Holcomb e Wayne Horvitz: Solos & DuetsI pianisti e compositori Robin Holcomb e Wayne Horvitz presentano una serata di musica improvvisata e composta per pianoforte solo, pianoforte ed elettronica e pianoforte con voce. Questa serata, prodotta nell’ambito di una residenza di registrazione offerta da AngelicA, è una rara opportunità per ascoltare due partner musicali e compagni di vita da lunga data esibirsi insieme.Sabato 19 marzo, Steph Richards e Wayne Horvitz Vibrations to InfinityIl progetto è nato come un concerto-omaggio al grande compositore e musicista americano Butch Morris da parte del duo formato dalla trombettista e flicornista Steph Richards con il trombonista e musicista elettronico Dino J.A. Deane, storico collaboratore di Morris per oltre un ventennio. La scomparsa di Deane nel luglio 2021 ha suggerito di coinvolgere, in una residenza di registrazione e concerto in omaggio a Butch & Dino, Wayne Horvitz, partner in molteplici occasioni (dal trio agli ensemble di conduction) di Morris e Deane a partire dagli anni ‘80, e che a Morris ha dedicato il suo progetto European Orchestra presentato a Novara Jazz e ad AngelicA Festival nel 2014.