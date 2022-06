223 grandi aziende e un fatturato miliardario: il biomedicale si celebra a Mirandola

Nonostante le carenze infrastrutturali al servizio del territorio, alle quali per 60 anni la politica locale non ha saputo dare risposta, ed oggi un costo del lavoro che limita i margini di competitività rispetto ai concorrenti intenazionali, il distretto del biomedicale di Mirandola non solo si è sviluppato ma ha saputo superare le crisi di un sisma, il primo sisma industriale, che avrebbe potuto segnare la fine del distretto: 'Potevamo avere un deserto industriale se solo le grandi aziende avessero scelto, come potevano fare, di delocalizzare, di trasferirsi, invece oggi il distretto di Mirandola non solo è rimasto ma è cresciuto al punto da avere oggi numeri ben superiori a quelli pre-sisma, confermandosi come motore produttivo per l'Emilia-Romagna e l'intero Paese.Il workshop che ha preceduto TEDxMirandola e nato come momento di connessione e condivisione di tutte le eccellenze del territorio mirandolese, a 60 anni di attività del distretto, un anniversario particolarmente sentito anche perché le celebrazioni del 50esimo non furono possibili a causa del terremoto del 2012.Il programma del 24 giugno prevede momenti nei quali si approfondiranno innovazioni, idee e storie delle imprese protagoniste del territorio, ospitando non solo tutte le eccellenze più importanti, ma anche rilevanti personalità e istituzioni.Una kermesse alla frontiera della scienza e della tecnologia, all’insegna della condivisione e con una particolare attenzione al valore tanto economico quanto sociale e di salute pubblica che il distretto biomedicale ha ben oltre i confini del territorio modenese.“Con questo workshop celebriamo l’eccellenza pura e silenziosa del nostro territorio, fatta di grandi e piccole imprese che con la tipica voglia di fare emiliana salvano vite in tutto il mondo e creano valore per tanti”. Queste le parole di Matteo Stefanini, ricercatore e organizzatore dell’evento assieme a un team di giovani volontari impegnati anche nel TEDxMirandola. “L’atmosfera di condivisione ed entusiasmo che si respira intorno a queste iniziative ci rende davvero orgogliosi della community creata, in un territorio che merita di essere raccontato non solo nei periodi di emergenza”, conclude Stefanini.Sul palco si sono susseguita nella formula del Talk i rappresentanti delle più importanti e rappresentative realtà del distretto:• Medtronic: “Innovazione e sostenibilità per un sistema salute più inclusivo” con Armida Gigante• LivaNova: “Rinati dal terremoto, in rinascita dalla pandemia” con Luca Scalmana• Baxter: “Sequenze casuali” con Franco Fregni• Eurosets: “Tecnologia e scienza medica che salvano la vita” con Sara Menghini• QURA srl: “Come ci prendiamo Qura del nostro tempo” con Daniele Galavotti• Sidam: “Favole e Innovazione” con Annalisa Azzolini e Piero Camurati• Olympus: “Medici e Intelligenza Artificiale: ogni vita conta!” con Cinzia De Vincenzi• Medica S.p.A.: “Nanotech enabled up-cycling of plastic” con Letizia Bocchi e Manuela Melucci• B.Braun: “We act as a corporate citizen” con Giuliana Gavioli• Fondazione Umberto Veronesi: “Partnership di valore e bene comune. Una storia di successo” con Simone Silvestri• Capgemini Engineering: “The future of health is connected” con Silvia Pinciroli• CPL CONCORDIA: “Rinascere: il segreto di una storia lunga 123 anni” con Paolo Barbieri• Encaplast: “La cultura della resilienza in oltre 40 anni di evoluzione” con Valentina Bianchini• Innova Finance: “Agevolare la rinascita: il case study di Encaplast” con Piergiorgio Zuffi• GLP Intellectual Property Office: “Genio imprenditoriale + Innovazione = Proprietà Intellettuale^2” con Davide Pilati• Crédit Agricole: “Accompagniamo le imprese e i territori costruendo insieme percorsi sostenibili” con Marco Perocchi• Synergie Italia S.p.A.: “Diventare AntiFragile” con Daniela Chiru