A Modena boom di affitti brevi con portali web

Il boom dell'offerta di appartamenti adibiti ad alloggio turistico messi a disposizione soprattutto dalle piattaforme web, da Booking.com a Airbnb fino a HomeAway, fa calare ancora 'la disponibilita' di alloggi per i residenti, per gli affitti a lungo termine e per gli studenti'.Lo segnala Assohotel-Confesercenti che a traditto su base provinciale, aggiornandoli, i dati emersi da una analisi del Centro studi turistici di Firenze.In provincia di Modena l'offerta extra alberghiera, dal 2010 a oggi, e' aumentata del 58%, con 216 unita' in piu' (da 373 a 589).289 strutture censite, hanno ormai superato il numero degli alberghi (scesi da 250 a 224), mentre in terza posizione salgono glicon 1.301 posti letto (oltre il 6% del totale dell'offerta) e 174 unita'.Sul fronte della qualita', diminuiscono anche qui gli alberghi meno qualificati, in particolare quelle a una o due stelle: nella terra di Ferrari e Pavarotti si contano oggi cinque strutture con una stella (92 posti letto), 61 con due (1.701 posti letto), 108 con tre (5.624 posti letto), 27 con quattro (3.150 posti letto), una con cinque (58 posti letto).Crescono inoltre, che attualmente in Emilia-Romagna sono 288 (posti letto 17.242): di questi, 22, ossia l'8% del totale, si trovano nei Comuni modenesi (i posti letto sono 1.433).Complessivamente, Confesercenti riscontra non da oggi 'una liquidita' e parcellizzazione del mercato amplificata ulteriormente dall'utilizzo diffusissimo di internet e in particolare di piattaforme dedicate, sempre piu' specializzate. Un dinamismo al quale pero'- lamenta l'associazione- non ha fatto seguito un adeguato aggiornamento normativo, indispensabile per fissare i limiti entro i quali gli operatori economici professionali possono agire per coniugare i cambiamenti con l'esigenza di tutelare il cliente e gli imprenditori'.