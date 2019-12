Agricoltura 4.0 con droni e sensori: a Concordia gli Stati Generali

Gps, sensori e droni nei campi. Sono solo alcuni dei sistemi usati dall'agricoltura di precisione che sara' protagonista a Concordia sulla Secchia, nel modenese, venerdi'. L'occasione e' l'ottava edizione del 'Contoterzista Day', organizzato da Edagricole e Cai, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani.In ballo c'e' dunque l'agricoltura 4.0, quella che raccogliendo i dati di suolo, clima e colture porta ad una gestione mirata di sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, acqua per irrigazione, carburanti e, quindi, minori costi di produzione e riduzione dell'impatto ambientale. Interverranno a Concordia 500 contoterzisti, tecnici ed imprenditori agricoli tra dibattiti e prove in campo su un'area di 38 ettari: i partecipanti potranno valutare i benefici di un mercato, quello dell'agricoltura di precisione, che in Italia vale gia' 400 milioni di euro con una crescita del 270% all'anno, rappresentando il 5% del mercato globale e il 18% di quello europeo (dati dell'osservatorio Smart AgriFood 2019).L'evento modenese, precisa Marco Miserocchi, country manager Italia di Topcon Agricoltura, 'dara' l'opportunita' agli ospiti di confrontarsi sulle piu' innovative tecniche dell'agricoltura di precisione ed il ruolo chiave dei contoterzisti per lo sviluppo di questi innovativi sistemi di gestione, testando le novita' del settore integrate nelle soluzioni proposte da Topcon, McCormick, Maschio Gaspardo e Bkt'.La giornata, a partire dalle 10, iniziera' con i saluti di apertura di Miserocchi e del presidente Cai Gianni Dalla Bernardina. Successivamente tocchera' al prof Angelo Frascarelli dell'Universita' di Perugia, mentre l'agronomo Davide Misturini si focalizzera' sul controllo da remoto, 'l'ultima frontiera del precision farming'.