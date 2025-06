Agroalimentare: produzione + 13%, su livelli record in Emilia-Romagna

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

'Non solo numeri – ha sottolineato Mammi – ma un settore che è identità, presidio del territorio e motore di coesione. Il nostro impegno continuerà per garantire competitività e sostenibilità.'

Sono stati ricordati anche gli importanti investimenti regionali: 106 milioni di euro stanziati nel solo 2024, oltre a 635 milioni di euro di Fondi PAC. Risorse impiegate per ammodernamento, insediamento di giovani agricoltori, biosicurezza e gestione delle emergenze, come il granchio blu, la peste suina africana e gli eventi climatici estremi.Oltre alla ripresa economica, il rapporto evidenzia la crescita del settore sul piano sociale e territoriale: boom dell’enoturismo (+19%), aumento delle fattorie sociali e del ruolo multifunzionale delle imprese agricole.

