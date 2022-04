ALI Virtual Expo: tra i protagonisti anche tre realtà modenesi

Parla anche modenese Azimut Libera Impresa Virtual Expo, l’evento digitale in programma il 6 e 7 aprile, organizzato da Azimut, uno dei principali Gruppi Indipendenti in Europa che opera nel settore del risparmio gestito, con oltre 81 miliardi di euro di masse totali.Un’iniziativa “full digital”, unica nel suo genere a livello nazionale, dedicata alle PMI italiane che sono interessate a trovare soluzioni finanziarie alternative ai canali tradizionali. L’evento offre l’opportunità di aumentare la conoscenza rispetto ad una serie di strumenti utili per sostenere le imprese nel loro sviluppo, di organizzare incontri tra professionisti del settore e imprenditori, scegliendo tra oltre 30 webinar di approfondimento e 70 workshop.In particolare sono tre gli workshop che parlano modenese.Tutti gli eventi promossi nell’ambito di ALI Virtual Expo sono ad accesso gratuito: come in una fiera tradizionale, ma in modo più veloce e rimanendo comodamente seduti nel proprio ufficio possono essere seguiti registrandosi sul sito www.azimut.it/ali-virtual-expo