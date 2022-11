Amazon pronta a licenziare 10mila persone in pochi giorni

I tagli si concentreranno nell'organizzazione dei dispositivi di Amazon, tra cui l'assistente vocale Alexa

Amazon si prepara a tagliare 10.000 posti di lavoro, in quello che potrebbe essere il maggior taglio nella storia della società. Secondo le indiscrezioni riportate dal New York Times, i tagli si concentreranno nell'organizzazione dei dispositivi di Amazon, tra cui l'assistente vocale Alexa, nella divisione vendite al dettaglio e nelle risorse umane.



Il totale dei licenziamenti è ancora fluido, ma se restasse intorno ai 10.000, rappresenterebbe circa il 3% dei dipendenti corporate di Amazon e meno dell'1% della sua forza lavoro globale di oltre 1,5 milioni, composta principalmente da lavoratori a ore.

Il maxi licenziamento avverrebbe durante la stagione cruciale dello shopping natalizio, quando l'azienda in genere preferisce la stabilità, e secondo il quotidiano Usa dimostra quanto rapidamente la crisi dell'economia globale abbia avuto un impatto.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.