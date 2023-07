ANB Coop: Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi confermato alla guida

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per il presidente e il vice si tratta del secondo mandato, nel quale la cooperativa aderente alla Confederazione generale dei bieticoltori-CGBI proseguirà la strategia di sviluppo delle agroenergie rafforzando la presenza sul mercato delle rinnovabili, nello specifico fotovoltaico, parco agrisolare, comunità energetiche e biometano. ANB COOP nata nel 2011 col fine di qualificare il sottoprodotto della barbabietola a fini energetici (biogas), è impegnata nella raccolta delle biomasse per gli impianti a combustione e punto di riferimento per la contrattualistica con l’industria nel settore delle grandi colture, in particolare colza, girasole e soia.«Vogliamo sostenere sempre più gli agricoltori, incrementare la redditività d’impresa, dare valore ai sottoprodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, promuovere – ha dichiarato il presidente di ANB COOP, Giangiacomo Bonaldi - nuove filiere agricole e agroindustriali che mettano al centro l’economia circolare e la transizione energetica, offrendo assistenza tecnica e competenze, facilitando l’accesso a finanziamenti e incentivi».Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi è anche presidente di Confagricoltura Treviso, conduce la società agricola Liasora a Ponte di Piave (Tv), dove si producono cereali, soia, vino e noci. Marcello Bonvicini, attuale presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, guida la cooperativa agricola “La Libertà” a Santa Vittoria di Gualtieri (RE).