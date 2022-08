Assicurazioni auto: classi di merito in discesa per 800 mila automobilisti italiani

Il 2020 è stato un anno segnato dalla pandemia, con il relativo crollo delle auto circolanti e delle assicurazioni stipulate. Il 2021 ha visto ovviamente una fortissima ripresa del mercato automotive, con gli italiani che sono tornati a 'calpestare' le strade, per via della fine delle misure più stringenti relative al Covid. Il 2022, però, ha presentato un conto salato: sono aumentate le auto circolanti e si sono abbassate le classi di merito, per via del maggior numero di incidenti registrati l'anno precedente. Vediamo quindi di approfondire questo discorso.In base alle analisi ufficiali, è in aumento del 12% il numero di automobilisti che nel 2022 ha dovuto accettare un incremento dei prezzi dovuti al conseguente calo della classe di merito. Questo a causa dell'incremento delle dichiarazioni di sinistri con colpa, che hanno logicamente portato ad una crescita dei costi. assicurazione auto più conveniente, che consente di richiedere diversi preventivi online per trovare una soluzione perfetta per le proprie esigenze.Ritornando ai dati, per via delle conseguenze della già citata pandemia, anche i costi delle assicurazioni auto sono in aumento, se si fa una panoramica generale di questo mercato. Nella fattispecie, nel 2021 era già stato registrato un incremento del 9,4% circa, e del 20% se messo a confronto con i dati del 2019. Lo scorso anno servivano circa 427 euro per assicurare un veicolo a quattro ruote, mentre oggi abbiamo già raggiunto una quota pari a 463 euro circa.Il 2022 potrebbe portare in dote altre notizie non propriamente positive, con un ulteriore aumento del costo delle assicurazioni per le automobili pari a 40 euro pro capite circa. Di conseguenza, la spesa media sarebbe di 500 euro all'anno, con un evidente rincaro rispetto al 2020 e al 2021. In conclusione, mai come ora è importante cercare delle soluzioni per risparmiare, e ci sono alcuni consigli utili per abbattere i costi.Quali sono le regioni che spendono di più, in termini di RC auto? In cima alla classifica IVASS si trova la Campania, seguita a ruota dalla Toscana, dal Lazio, dalla Liguria e dall'Emilia Romagna. Sotto al quintetto di testa troviamo altre regioni mediamente care come le Marche, la Puglia e la Calabria.Innanzitutto si suggerisce di guidare con molta prudenza , così da ridurre il rischio di sinistri e per mantenere la propria classe di merito, senza costose retrocessioni. In secondo luogo, è consigliabile scegliere un'auto poco potente e con costi assicurativi più bassi. Se si possiede una moto e un'automobile, si ha inoltre la possibilità di stipulare una particolare assicurazione che possa coprire entrambi i veicoli, risparmiando cifre interessanti. Un altro modo per ridurre il premio di responsabilità civile è quello di installare la scatola nera, che abbatte ulteriormente i costi della polizza assicurativa.