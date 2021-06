Aumento prezzi materie prime: sos nei cantieri in Germania

I prezzi sono aumentati per il legno e l'acciaio, i materiali per l'isolamento termico e la plastica scarseggiano. Secondo un sondaggio dell'IFO, la carenza di materiali nei cantieri tedeschi è peggiorata drasticamente nel mese di maggio 2021. Nell'edilizia nel mese che si è appena concluso, il 43,9% delle aziende ha riferito di avere problemi per procurarsi i materiali da costruzione in tempo. Questo è un aumento notevole rispetto al 23,9% registrato in aprile e drammatico rispetto al 5,6% di marzo. L'ingegneria civile è stata colpita in maniera più leggera con il 33,5% di aziende che hanno riferito di aver avuto problemi di approvvigionamento dei materiali. In aprile, erano solo l'11,5% a segnalare delle strozzature. Secondo gli esperti dell'IFO, l'utilizzo delle capacità nel settore è ancora alto, ma sono proprio i colli di bottiglia nell'offerta a preoccupare sempre più aziende.Il rapido aumento dei prezzi delle materie prime sta causando seri problemi all'industria. Le segherie non riescono più a tenere il passo con l'esplosione dei prezzi del legname segato. Lo stesso avviene per l'acciaio, mentre i materiali per l'isolamento termico e altre materie plastiche cominciano a scarseggiare.I produttori industriali di viti e bulloni temono questa situazione e la carenza diffusa di materiali insieme ad ulteriori problemi logistici hanno già fatto precipitare le catene di approvvigionamento internazionali in un 'caos senza precedenti': lo ha dichiarato al giornale 'Handelsblatt' Volker Lederer, presidente dell'Associazione commerciale tedesca dei grossisti di viti e bulloni. Gli operatori del settore temono una 'tempesta perfetta' se l'Unione Europea dovesse decidere di imporre dei dazi antidumping sugli elementi di fissaggio provenienti dalla Cina. Cosa che dovrebbe avvenire entro il 22 giugno 2021.