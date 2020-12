Banco BPM, 1500 pensionamenti volontari e 300 filiali chiuse

Nella tarda serata di ieri, Banco BPM e le organizzazioni sindacali aziendali hanno sottoscritto l’intesa per l’accompagnamento alla pensione di 1.500, su base volontaria, anche attraverso il ricorso alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà. Previste in compenso 750 assunzioni da effettuare nel periodo 2021-2023. Ricordiamo che la Banca prevede la chiusura di 300 filiali nel corso del primo semestre del 2021.All’inizio del 2017 il Banco BPM contava 2.387 sportelli, scesi quest'anno a 1.808 e con la chiusura di altri 300, le filiali scenderebbero intorno alle 1.500, quasi mille in meno rispetto al 2017. A inizio 2017 i dipendenti erano 24.353, al 30 settembre scorso erano 21.752, ora scenderanno intorno a quota 20mila.

