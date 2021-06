Bitcoin: consigli e suggerimenti per comprare la criptovaluta nel 2021

Gli ultimi tempi non sono stati facili per Bitcoin, messa sotto pressione dall'avversione della Cina e dalle riserve espresse da molti investitori circa la sua sostenibilità ambientale. La moneta con la più alta capitalizzazione al mondo, infatti, ha subito un importante battuta d'arresto perdendo quasi il 37% su base mensile: il suo valore è passato dagli oltre 60.000 dollari dei mesi scorsi ai 36.000. Secondo l'analista di JP Morgan Nikolaos Panigirtzoglou, il token rimarrà dentro la soglia dei 40.000 dollari ancora per del tempo prima di consolidare la sua ripresa.Questo crollo della moneta non è una novità per gli investitori, i quali conoscono l'alta volatilità che caratterizza il mercato criptovalutario, con picchi vertiginosi che si alternano ad altrettanto brusche cadute. Per questo motivo, chiunque voglia entrare nel mondo delle criptovalute deve necessariamente informarsi su come comprare i Bitcoin nel modo più sicuro e affidabile. Esistono, infatti, diversi modi per cominciare a investire nei token digitali e il trader dovrà trovare la modalità più adatta alle proprie esigenze.Questo potrebbe essere il momento giusto per entrare nel mercato dei Bitcoin, con il token che ha perso quasi il 43% rispetto al suo valore massimo del 2021 raggiunto intorno a metà aprile e fissato a 64.829 dollari. Il periodo di ribasso risulta quindi particolarmente conveniente per chi, continuando a credere nella solidità della valuta e nelle sue prospettive a lungo termine, desidera entrare nel mercato sfruttandone la temporanea debolezza. Pertanto attualmente, sia che si voglia fare trading, sia che si desideri acquistare direttamente della moneta digitale presso un exchange, è possibile farlo a un prezzo molto più conveniente rispetto a qualche mese fa quando Bitcoin era al suo massimo storico.Per comprare direttamente Bitcoin (o qualsiasi altra criptovaluta minore), occorre innanzitutto aprire un conto presso un rivenditore, chiamato exchange, che, oltre a fungere da mediazione tra l'investitore e il mercato, si occupa anche di detenere il denaro virtuale dentro al cosiddetto wallet, cioè un vero e proprio portafoglio digitale. Esistono numerosi exchange con i quali è possibile acquistare i token, tuttavia, prima di procedere all'operazione, è consigliabile informarsi circa la loro affidabilità, magari cercando delle recensioni di altri utenti in rete.Aprire un conto è un processo semplice, immediato e molto intuitivo, tanto che si può fare direttamente anche attraverso lo smartphone. Dopo l'attivazione dell'account, l'investitore potrà facilmente scegliere da una lista su quale moneta puntare e quanti euro comprare. Gli exchange più utilizzati e più diffusi offrono in genere un vasto elenco di opzioni da valutare: non ci sono, infatti, solo le monete più conosciute come Bitcoin ed Ethereum, bensì anche quelle minori con un prezzo molto inferiore.E' possibile vendere in qualunque momento, tuttavia, prima di chiudere una posizione, è opportuno tenere monitorato il mercato per un periodo sufficientemente lungo in modo da sfruttare il momento di maggior rialzo e realizzare più guadagno possibile dalla vendita. Questo processo, che altro poi non è se non il principio fondamentale del trading, si può quindi applicare anche alla compravendita di criptovalute, tuttavia in genere chi acquista da un exchange lo fa per mantenere una posizione sul lungo periodo. E' prevista una commissione (che varia a seconda dell'operatore a cui ci si affida) tuttavia essa è solitamente abbastanza contenuta. Gli exchange più famosi e più diffusi a livello internazionale sono Coinbase, che è attivo da diversi anni, Kraken, anch'esso uno dei nomi storici nel panorama delle criptovalute, e Binance, che, sebbene rispetto agli altri due sia più recente, offre comunque delle ottime prestazioni.