Bper alza valore Ops su Banca Popolare Sondrio

Bper aumenta il corrispettivo dell'Offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio. Nel dettaglio Bper riconoscerà per ciascuna azione di Bp Sondrio portata in adesione, un corrispettivo rappresentato da 1,45 azioni Bper di nuova emissione e da un corrispettivo aggiuntivo mediante una componente in denaro pari a 1 euro.

Sulla base del prezzo delle azioni di Bper rilevato alla chiusura della data di riferimento (5 febbraio 2025), pari a 6,57 euro, il corrispettivo unitario aumentato esprime una valorizzazione monetaria pari a 10,527 euro per ciascuna azione di Bp Sondrio e dunque incorpora un premio del 17,8% rispetto al prezzo dell'azione Bp Sondrio registrato alla data di riferimento (8,934 euro).

'L'incremento del corrispettivo nel contesto dell'offerta su Banca Popolare di Sondrio mediante un rilancio in denaro - dichiara Gianni Franco Papa, Ad di Bper - è un segnale concreto che testimonia ulteriormente il grande valore che attribuiamo all'operazione e alla valenza industriale che l'ha sempre caratterizzata'.

Il miglioramento delle condizioni economiche dell'Offerta 'mira a massimizzare le adesioni da parte degli azionisti e, quindi, il pieno successo dell'operazione, senza modificarne gli obiettivi finanziari', conclude Papa.