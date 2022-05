Bper, approvata la Trimestrale: utile da 112 milioni

Il cda di Bper ha esaminato e approvato oggi i risultati individuali della banca al 31 marzo 2022.'Il primo trimestre dell’anno è stato purtroppo caratterizzato dallo scoppio a fine febbraio della guerra in Ucraina a seguito dell’invasione russa, con pesanti ripercussioni umanitarie, sociali ed economiche.Il quadro è stato ulteriormente aggravato da crescenti pressioni inflazionistiche, che rischiano di impattare pesantemente il tessuto produttivo nazionale e i consumi delle famiglie - spiega l'ad Piero Luigi Montani commenta - In tale contesto i risultati del primo trimestre della Banca hanno evidenziato una redditività in forte crescita, registrando un utile netto di periodo pari a 112,7 milioni di euro, dopo aver spesato 45,7 milioni di euro relativi al contributo al Single Resolution Fund. Il risultato della gestione operativa ha chiuso a 325,3 milioni di euro in rialzo del 54,0% rispetto al primo trimestre del 2021, grazie anche al rafforzamento della posizione competitiva realizzato lo scorso anno.- Risultato della gestione operativa pari a 325,3 milioni euro in aumento del 54%- Proventi operativi netti pari a 883,7 milioni euro (+16,6%) e aumento delle commissioni che si attestano a 450,6 milioni euro (+37,3%)- Copertura sofferenze al 73,2%, UTP al 49,0% e crediti performing in stage 2 al 4,0%- Esposizione creditizia verso controparti basate in Russia marginale. Nessuna esposizione diretta nel portafoglio titoli di Gruppo- Default rate annualizzato pari all’1,0%- Costo del credito annualizzato, spesando gli impatti attesi dalle esposizioni verso la Russia, pari a 57 p.b.1, in calo rispetto a 67 p.b.2 dell’esercizio 2021- Raccolta diretta pari a 99,4 miliardi (+5,2%)- Raccolta indiretta pari a 161,3 miliardi (+4,0%)- Raccolta netta positiva nel trimestre per 422,6 milioni