Bper banca, utile record: è il miglior semestre di sempre

Con un utile consolidato pari a 1325 milioni (+14%) Bper ha fatto registrare il suo migliore semestre di sempre. Il Consiglio di Amministrazione della banca, presieduto da Fabio Cerchiai, riunitosi nel pomeriggio di ieri ha infatti esaminato e approvato i risultati

individuali della Banca.

’Bper ha realizzato ancora una volta risultati eccellenti nel secondo trimestre e nel primo semestre, che assumono ancora più valore alla luce dell’impegno eccezionale profuso per completare l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio. La crescita degli impieghi – con nuove erogazioni per oltre 13 miliardi di euro, l’incremento delle masse gestite e amministrate e lo sviluppo delle attività a maggior valore aggiunto testimoniano la validità del nostro percorso’ - ha dichiarato l’ad Gianni Franco Papa.

‘Continuiamo a conseguire gli obiettivi previsti dal Piano Industriale a un ritmo superiore alle attese, così come confermano anche le previsioni al 2028 annunciate oggi. In soli diciotto mesi, abbiamo guidato un cambiamento straordinario - sotto il profilo dimensionale, di

posizionamento strategico e modello industriale - trasformando Bper in un Gruppo bancario nazionale con forti fondamentali, competenze e capacità di investimento per supporta re in modo sistemico il Paese’.

