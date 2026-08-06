Con un utile consolidato pari a 1325 milioni (+14%) Bper ha fatto registrare il suo migliore semestre di sempre. Il Consiglio di Amministrazione della banca, presieduto da Fabio Cerchiai, riunitosi nel pomeriggio di ieri ha infatti esaminato e approvato i risultati
individuali della Banca.
’Bper ha realizzato ancora una volta risultati eccellenti nel secondo trimestre e nel primo semestre, che assumono ancora più valore alla luce dell’impegno eccezionale profuso per completare l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio. La crescita degli impieghi – con nuove erogazioni per oltre 13 miliardi di euro, l’incremento delle masse gestite e amministrate e lo sviluppo delle attività a maggior valore aggiunto testimoniano la validità del nostro percorso’ - ha dichiarato l’ad Gianni Franco Papa.
‘Continuiamo a conseguire gli obiettivi previsti dal Piano Industriale a un ritmo superiore alle attese, così come confermano anche le previsioni al 2028 annunciate oggi. In soli diciotto mesi, abbiamo guidato un cambiamento straordinario - sotto il profilo dimensionale, di
posizionamento strategico e modello industriale - trasformando Bper in un Gruppo bancario nazionale con forti fondamentali, competenze e capacità di investimento per supporta re in modo sistemico il Paese’.
Bper banca, utile record: è il miglior semestre di sempre
‘Continuiamo a conseguire gli obiettivi previsti dal Piano Industriale a un ritmo superiore alle attese’
Con un utile consolidato pari a 1325 milioni (+14%) Bper ha fatto registrare il suo migliore semestre di sempre. Il Consiglio di Amministrazione della banca, presieduto da Fabio Cerchiai, riunitosi nel pomeriggio di ieri ha infatti esaminato e approvato i risultati
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Modena, sparito un miliardo dai conti correnti delle famiglie'
'Dopo l'automotive e il biomedicale ora rischia il settore ceramico: Modena non se lo può permettere'
San Felice, 60 anni di Cabm: una storia di imprese, persone e coraggio
Nexxta spa di Modena, licenziamenti in tronco: la rabbia della CgilArticoli Recenti
Lavoro: in montagna più inattivi che in pianura
Ruote Libere: ‘Inaccettabile far pagare il pedaggio sulla FiPiLi’
Semestrale Marr, ricavi totali in crescita
Franchini (Ruote Libere): 'C'è chi applaude il Governo e chi difende gli autotrasportatori. Noi sappaimo da che parte stare'