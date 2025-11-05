Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bper e Sondrio approvano il progetto di fusione

Bper e Sondrio approvano il progetto di fusione

Sinergie per 290 milioni e costi per 400. Efficace ad aprile

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena.

I vertici di Bper e della Popolare di Sondrio hanno approvato il progetto di fusione per l'incorporazione dell'istituto valtellinese in Bper. Dall'integrazione, si legge in una nota, sono attese sinergie di costo a regime per 190 milioni di euro ante imposte e sinergie di ricavi fino a 100 milioni.


I costi di integrazione sono stimati in circa 400 milioni ante imposte una tantum e si prevede che siano sostenuti per il 75% entro il 2025 e per il restante 25% nel 2026.


La fusione sarà sottoposta alle delle assemblee straordinarie, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni, nei primi mesi del 2026 e dovrebbe diventare efficace nella seconda metà di aprile 2026.

   

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Il risiko ceramico, tra energia, dazi e piastrelle indiane. Cisl: 'Reagire con strumenti nuovi'

Il risiko ceramico, tra energia, dazi e piastrelle indiane. Cisl: 'Reagire con strumenti nuovi'

Ferrari, stime deludenti al 2030: il titolo perde il 13% in Borsa

Ferrari, stime deludenti al 2030: il titolo perde il 13% in Borsa

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Formigine, ancora uno sciopero alla Motovario. Cgil e Cisl: 'No a indossare sempre occhiali protettivi'

Formigine, ancora uno sciopero alla Motovario. Cgil e Cisl: 'No a indossare sempre occhiali protettivi'

Biomedicale: aperto lo stato di agitazione alla Gambro-Vantive

Biomedicale: aperto lo stato di agitazione alla Gambro-Vantive

'Crisi del commercio e del terziario, servono nuovi modelli per salvare le piccole imprese'

'Crisi del commercio e del terziario, servono nuovi modelli per salvare le piccole imprese'

Contratto lavoratori sanità, Cgil contro Cisl: 'Accordo vergognoso'

Contratto lavoratori sanità, Cgil contro Cisl: 'Accordo vergognoso'