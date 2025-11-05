Bper e Sondrio approvano il progetto di fusione

I vertici di Bper e della Popolare di Sondrio hanno approvato il progetto di fusione per l'incorporazione dell'istituto valtellinese in Bper. Dall'integrazione, si legge in una nota, sono attese sinergie di costo a regime per 190 milioni di euro ante imposte e sinergie di ricavi fino a 100 milioni.





I costi di integrazione sono stimati in circa 400 milioni ante imposte una tantum e si prevede che siano sostenuti per il 75% entro il 2025 e per il restante 25% nel 2026.





La fusione sarà sottoposta alle delle assemblee straordinarie, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni, nei primi mesi del 2026 e dovrebbe diventare efficace nella seconda metà di aprile 2026.