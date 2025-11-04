Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Biomedicale: aperto lo stato di agitazione alla Gambro-Vantive

Biomedicale: aperto lo stato di agitazione alla Gambro-Vantive

Proclamato da Filctem Cgil Modena, Femca Cisl Emilia Centrale e Uiltec per la sede di Medolla dell'azienda simbolo del settore. Personale in contratto di solidarietà da un anno e mezzo e 'senza prospettive'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena.
I lavoratori e le lavoratrici di Gambro Vantive a Medolla hanno detto basta. Basta all’incertezza che logora, ai silenzi su un piano industriale che costringe da un anno e mezzo all’uso del contratto di solidarietà, senza una prospettiva concreta di sviluppo e rilancio.Basta coi silenzi di Vantive, il colosso americano detenuto dal fondo Carlyle. Ed è così che nel distretto biomedicale modenese riparte la mobilitazione. E' quanto affermano le segreteria sindacali di settore di CGIL, Cisl e Uil


'Incertezza inaccettabile'

E la Gambro Vantive è più di un simbolo: è stata la prima azienda del miracolo biomedicale modenese. Nata nel 1962 col nome Dasco, poi divenuta Gambro nel 1987 e Baxter nel 2012.
Fino all’avvento del fondo Carlyle, annunciato già nel 2024 e divenuto effettivo a febbraio del 2025.
Sono forti le preoccupazioni espresse da Filctem Cgil Modena, Femca Cisl Emilia Centrale e Uiltec e dai rappresentanti sindacali unitari. Insieme danno voce a quello che i lavoratori e le lavoratrici spiegano da tanto, troppo tempo e che ha portato all’attuale stato d’agitazione:
“Da mesi aspettiamo risposte: vogliamo un piano industriale che dia garanzie sul futuro di Vantive.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Sono andate giù le vendite delle macchine dedicate alle terapie renali croniche, vale a dire la produzione principale che garantiva i volumi più importanti del sito – spiegano le Organizzazioni sindacali – Nel frattempo queste macchine non sono state rimpiazzate da altri prodotti. Né fin qui Vantive ha indicato, in maniera chiara, di cosa si occuperanno nel medio periodo gli oltre 500 dipendenti dello stabilimento di Medolla. Questo stato di incertezza, in un contesto che non vede attualmente alternative all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, è ormai diventato inaccettabile”.

L'ora della chiarezza

Si va alla mobilitazione, quindi. La parola d’ordine ora è: chiarezza.
“Il contratto di solidarietà, utilizzato per 13 mesi negli ultimi 17, è stato fin qui ossigeno essenziale per mantenere gli attuali livelli occupazionali ma serve un progetto importante di rilancio produttivo del sito di Medolla, non possiamo utilizzare la solidarietà in una logica puramente difensiva, perdendo tempo prezioso”, proseguono Filctem, Femca e Uiltec.
L’obiettivo della mobilitazione è portare Vantive al tavolo, per un confronto serio e costruttivo, nel quale guardare le carte che il Fondo ha in mano in merito al futuro industriale del gruppo, ed in particolare del sito di Medolla.
Informare, coinvolgere, sollecitare saranno le parole d’ordine di questa mobilitazione e, ancora una volta, le Istituzioni verranno chiamate ad intervenire a favore del lavoro e di un territorio che “non può rassegnarsi al declino industriale di un’azienda come Vantive.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Declino che rischia di avere un impatto pesante su tutto il distretto, che deve e dovrà fare i conti, sempre più, con un mercato globale nel quale chi non macina utili viene messo fuori gioco senza troppi complimenti”, osservano Filctem, Femca, Uiltec e le Rsu Gambro Vantive.
Lo stato di agitazione, approvato dalle assemblee dei lavoratori, è già stato comunicato all’azienda. Nei prossimi giorni saranno poi definite le modalità della prima iniziativa di sciopero, atteso entro la metà di novembre.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Il risiko ceramico, tra energia, dazi e piastrelle indiane. Cisl: 'Reagire con strumenti nuovi'

Il risiko ceramico, tra energia, dazi e piastrelle indiane. Cisl: 'Reagire con strumenti nuovi'

Ferrari, stime deludenti al 2030: il titolo perde il 13% in Borsa

Ferrari, stime deludenti al 2030: il titolo perde il 13% in Borsa

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'Crisi del commercio e del terziario, servono nuovi modelli per salvare le piccole imprese'

'Crisi del commercio e del terziario, servono nuovi modelli per salvare le piccole imprese'

Contratto lavoratori sanità, Cgil contro Cisl: 'Accordo vergognoso'

Contratto lavoratori sanità, Cgil contro Cisl: 'Accordo vergognoso'

Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione

Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione

Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno

Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno