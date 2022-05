Bper, operazione Carige: arriva l'ok della Banca centrale europea

Bper ha ricevuto oggi dalla Banca Centrale Europea l’autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione di controllo diretto in Banca Carige e, indiretto, nelle sue controllate Banca Monte di Lucca spa e Banca Cesare Ponti spa.L’autorizzazione fa seguito alla presentazione, da parte di Boer, della relativa istanza, a valle della sottoscrizione – in data 14 febbraio 2022 – del contratto di acquisizione della partecipazione di circa l’80% del capitale sociale ordinario di Carige detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento, già comunicata al mercato lo scorso 14 febbraio.'Una volta verificato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal Contratto, si potrà procedere al closing dell’Operazione, mediante il trasferimento della partecipazione Carige detenuta dai soci venditori a favore di Bper, verso il corrispettivo di un euro e previo versamento in conto capitale, da parte del FITD, in favore di Carige di un contributo pari a 530 milioni - si legge in una nota della banca -.