BPSFSP torna all'utile: assemblea soci il 16 e 17 giugno

L’assemblea dei soci della Banca Popolare di San Felice, già prevista per il 4 aprile 2020 e revocata per l’emergenza Covid-19, è stata nuovamente convocata per il 16 e il 17 giugno, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Il consiglio di amministrazione ha nominato e conferito l’incarico di “rappresentante designato” all’avvocato Edoardo Degl’Incerti Tocci, garantendo i lavori assembleari in sicurezza, per il tramite di un delegato unico, come introdotto dal D.l. “Cura Italia” del 17 marzo 2020.

“Il bilancio di esercizio 2019 approvato dal consiglio nello scorso 4 marzo è contraddistinto dal ritorno all’utile”, ha dichiarato il presidente Flavio Zanini. “Il miglioramento del risultato netto della gestione finanziaria, dovuto al contenimento del costo per il rischio di credito, e alla riduzione dei costi operativi, ha consentito una svolta rispetto al recente passato. Siamo sinceramente dispiaciuti di non poter presentare questi numeri ai nostri soci con le modalità consuete, ma la salute viene prima del business, e dobbiamo tutti averla a cuore”.

All'assemblea verranno sottoposti l’esame e l’approvazione del bilancio 2019, la revisione dello statuto sociale e del regolamento assembleare, l'informativa e l’aggiornamento delle politiche di remunerazione, il conferimento dell’incarico di revisione legale per il novennio 2020-2028, oltre alla nomina di alcuni componenti degli organi sociali.

Al fine di “ridurre le distanze” di una assemblea per cause di forza maggiore gestita tramite il “rappresentante designato”, la banca ha messo a disposizione un portale dedicato ai soci sulla propria pagina web dove disponibili i documenti oggetto dei lavori assembleari, oltre a 11 videoregistrazioni dove sono illustrate le informazioni utili ai soci per poter esprimere le loro preferenze di voto al “rappresentante designato”.



Nella foto, il presidente Flavio Zanini