Cara spiaggia: per ombrelloni e lettini a giugno prezzi su del 5,9%

Con l'inizio dell'estate, i primi caldi e con l'ondata di calore proveniente dall'Africa definita dai meteorologi 'Scipione l'Africano', la voglia di mare degli italiani con il lungo ponte del 2 giugno è più che mai forte e, come per i carburanti schizzati di diversi centesimi in occasione del ponte del 2 giugno, durante il quale si sono diffusamente superati i due euro al litro, i gestori degli stabilimenti balneari ne hanno aprofittato. Da subito. Dai primi giorni di giugno, appunto.Almeno questo è quanto emerge dall'analisi dei ricercatori del Centro Studi Nazionale IRCAF effettuata nei giorni del 27/28/29 maggio sui prezzi di giugno, dalle risposte fornite da circa l'80 % degli operatori interessati.In particolare, è stato preso in considerazione il costo di un ombrellone e due lettini nelle settimane di inizio stagione dal 11 al 17 Giugno (sette giorni) e un solo giorno fine settimana, per capire come si presenta il quadro delle politiche di prezzo e servizio nelle spiagge italiane alla luce della forte voglia di vacanze, nell'attuale contesto economico.Questi i ridultati: Aumenti medi a Giugno del 4,60 % per il costo giornaliero e del 5.92 % per quello settimanale rispetto allo stesso mese del 2021, prossimi ai valori di inflazione Istat del 6,9% a maggio su base annua. 21.67 euro è la spesa media nazionale del campione per il giornaliero festivo a Giugno tale costo è comprensivo di un ombrellone e di due lettini dalla terza fila in poi per un solo giorno (sabato o domenica). Rispetto all'anno scorso i prezzi sono aumentati del 4,60%.La spesa media settimanale dal 11 al 17 giugno (sette giorni interi) si attesta sui 137,90 euro, con un aumento di 5,68 euro sul 2021 pari + 5,92 %.Grandi differenze di prezzo e offerte fra gli stabilimenti e siamo solo in giugno. Per un giornaliero si va da un massimo 45 euro a Sabaudia e a Punta Ala, ad un minimo di 10 euro giornalieri Giulianova e Tortolì, 12 euro a Grado, Vieste, Policoro, Praia a Mare, eccetera. Si tratta di prezzi che riflettono la diversità dei servizi sul territorio, standard diversi che si rivolgono ad una vasta gamma di turisti, con diverse possibilità economiche e che tendono ad aumentare significativamente nel mese di luglio ed agosto dove i prezzi sono più elevati.Differenze di spesa in più nel Mar Tirreno/Ligure (43 % sul giornaliero festivo e del 57 % sul settimanale) rispetto agli stabilimenti nel Mare Adriatico/Ionio. Questi ultimi 'molto più economici. Per i bagni che si trovano sul mare Adriatico/Ionio La spesa media si attesta a giugno di quest'anno sui 17,89 euro per il giornaliero e sui 107,93 euro per il settimanale con un aumento dei prezzi rispetto l'anno scorso di 5,50% sul giornaliero e di 5,57 % euro sul settimanale. Negli stabilimenti balneari della costa Tirrenica/ligure Si registrano costi significativamente più elevati 25,64 euro medi giornalieri +3,96 % rispetto al 2021 mentre per il settimanale la spesa si attesta 169,50 euro ovvero con un aumento su base annua di 9,83 Euro equivalente al +6,16 %. La spesa media nel mare Tirreno, è del 43,32% in più per il giornaliero e del 15,70 % per il settimanale, rispetto la spesa nel mare Adriatico.