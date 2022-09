Caro energia, Italpizza 100% green

A fronte delle “bollette” quasi triplicate, Italpizza ora si è posta l’ambizioso obiettivo di ridurre ulteriormente e drasticamente i consumi e i costi energetici, attraverso nuovi investimenti tecnologici orientati alla produzione di energia elettrica e alla riduzione dei consumi”. “Nell’ambito della Responsabilità Sociale, aspetto molto sentito dai nostri consumatori - afferma Massimo Sereni, direttore commerciale di Italpizza - oltre ad aver già adottato l’Ecopack, un packaging al 100% riciclabile, dal 2022 abbiamo investito significative risorse per l’approvvigionamento di energia proveniente solo da fonti rinnovabili, riducendo così ulteriormente l’impatto ambientale. Pertanto -conclude Sereni- abbiamo ottenuto la certificazione del Gruppo Hera “100% Energia green”: un modo per consolidare l‘impegno verso il conseguimento degli obiettivi strategici individuati dall’Agenda 2030”.

A seguito della crisi in atto Italpizza ha sviluppato un nuovo progetto energetico che consentirà un’importante riduzione dei consumi e dei costi energetici, oltre all’approvvigionamento -pari al 100% - di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Ciò fornirà anche un contributo all’indipendenza del Paese da fonti energetiche fossili e al raggiungimento degli obbiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.“Grazie agli investimenti degli ultimi anni abbiamo già ridotto i consumi energetici di circa il 20%. -afferma Alessandro Cioni, firettore tecnico di Italpizza - Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una intelligente politica di monitoraggio degli sprechi energetici che ad oggi ci consente di controllare l’85% dell’energia impiegata, con l’obiettivo di raggiungere il 99% entro la fine del 2022. Un ulteriore elemento di innovazione è stato l’ammodernamento e l’introduzione di alcune tecnologie che ha permesso la riduzione di circa un 25% dell’utilizzo di gas metano e del 20% per l’energia elettrica.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.