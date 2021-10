Carpi: dopo il fallimento risorge la Metaphor

Torna a ‘nuova vita’, con prospettive per lavoratori e produzione, la ex Metaphor Italy Srl di Carpi (Mo), importante azienda del distretto carpigiano del tessile, leader nella produzione di capi e accessori per l’alta moda, dichiarata fallita nell’agosto scorso dal Tribunale di Modena.Con l’acquisto da parte del Gruppo Florence di Milano (piattaforma produttiva al servizio dell’abbigliamento di lusso) dell’azienda fallita, in cui rientrano anche tutti i 41 rapporti di lavoro subordinato al momento del fallimento, attraverso la controllata Metaphor Srl riparte l’attività dell’azienda carpigiana.A sancire la ripartenza, un Protocollo d’intesa siglato oggi a Bologna in viale Aldo Moro dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro Vincenzo Colla, dal vicesindaco di Carpi Stefania Gasparini, dal rappresentante del Gruppo Florence Spa, Carlo Di Biagio e dall’amministratore delegato della Metaphor Srl, Massimiliano Tosi, accompagnati dagli avvocati Giorgio Manca e Paola Mariani (Studio Dwf) e dai rappresentanti della Filctem Modena, Sergio Greco, e dalla Femca regionale Emilia-Romagna, Franco Garofalo.L’intesa ratifica il contenuto di un precedente accordo sindacale, confermandone la piena validità, firmato nelle scorse settimane dal curatore fallimentare incaricato dal Tribunale di Modena, dalla nuova società e dai rappresentanti sindacali.“L’impegno di tutte le parti e la disponibilità del curatore, sostenuto dal Tribunale di Modena, hanno permesso in poco tempo di ottenere la copertura della Cigs per cessazione per tutti i lavoratori a partire dalla data del fallimento – ha spiegato l’assessore Colla - consentendo di mettere in sicurezza il reddito delle persone coinvolte e, contestualmente, di avviare una rapida procedura d’asta a evidenza pubblica per aggiudicare l’azienda. Con questa acquisizione potrà ora proseguire una produzione d’eccellenza della nostra Fashion Valley, con la garanzia data da un Gruppo partecipato dal Fondo Italiano d’Investimento. Si conferma così la qualità del sistema della moda e della sua filiera in questa regione, che permette di stare sui mercati internazionali”.Con il Protocollo sottoscritto oggi, Metaphor Srl s'impegna a garantire ai lavoratori un nuovo contratto di lavoro subordinato i cui termini sono i medesimi di quelli esistenti al momento del trasferimento del ramo d'azienda. Sarà salvaguardata inoltre l'anzianità di servizio dei lavoratori.Ai dipendenti inquadrati con un contratto di apprendistato è stato offerto un contratto a tempo indeterminato con riconoscimento del livello che l'apprendista avrebbe conseguito al termine del periodo di formazione.Inoltre, Metaphor Srl si farà carico anche del pagamento dei crediti retributivi dovuti ai dipendenti dalla precedente gestione, per un massimo complessivo di surroga dei crediti fino a 300mila euro.Il Gruppo Florence è una realtà industriale italiana costituita da Franco Trapani, ex amministratore delegato di Bulgari, Itamobiliare di Carlo Pesenti e dal Fondo Italiano d’Investimento del Mef. Il Gruppo attualmente conta circa 700 dipendenti in Italia per un fatturato di circa 150 milioni ed è composto dall’aggregazione di diverse realtà medio-piccole dell’alta moda italiana. Da oggi al Gruppo si aggiunge la realtà carpigiana della nuova Mertaphor srl. /gia.bos.