Caso Silk Faw, ora la Finanza indaga per tentata truffa allo Stato

Per ottenerli l'azienda avrebbe promesso investimenti per 380 milioni. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle reggiane si sono recate a Roma e acquisito i documenti relativi alla domanda a Invitalia, l'agenzia governativa partecipata al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze e deputata all'attrazione degli investimenti e allo sviluppo d'impresa. Sotto la lente degli investigatori ci sarebbero anche alcune operazioni finanziarie della joint venture avvenute nel paradiso fiscale delle isole Cayman. Nei giorni scorsi Silk Faw ha rinunciato ufficialmente al contributo di 4 milioni per la costruzione del suo polo produttivo, cifra prima stanziata dalla Regione e poi disimpegnata dopo la marcia indietro della società sino-americana.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.