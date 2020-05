Cassa in deroga: Modena e Bologna in testa

Modena

Quasi un artigiano su cinque ha chiesto la cassa integrazione in deroga, o il fondo analogo della categoria Fsba, ae dintorni, territorio che in questo ambito si trova appena sotto Bologna e molto piu' avanti di Reggio Emilia. Si aggira intorno alsenza tenere conto delle tante imprese senza dipendenti attive nel settore.Nella classifica particolare, in marzodietro a Bologna, che segna 2.949 imprese e 12.022 dipendenti, e davanti a Reggio Emilia, terza con 1.946 e 8.605 rispettivamente. In aprile, Bologna guida con 3.561 imprese e 14.780 dipendenti,segue con 3.452 e 14.736, Reggio chiude con 2.437 e 10.461. All'8 maggio, ricapitola Cna, le imprese emiliano-romagnole che hanno presentato domanda per accedere alla Cigd sono state 43.812, e di queste l'87,8% di queste ha riguardato aziende fino a cinque dipendenti. Bologna e' stato il territorio piu' coinvolto, con il 24,4% di imprese, il 26,5% di lavoratori e il 27,4% di ore lavoro (rispetto ad un totale regionale di queste ultime di quasi 28 milioni). Viene poi la stessa, con il 15% di tutte e tre le variabili, seguita da Reggio Emilia e Rimini (10%). Rispetto ai settori, un'azienda su tre fa riferimento al commercio, ed ancora un su tre alla ristorazione e al turismo. Dei 95.574 lavoratori interessati la maggioranza (61,8%) e' rappresentata da donne, mentre al 48,2% si tratta di operai e per il 43,1% di impiegati.