Confesercenti Modena: 'DL Sostegni, misure deludenti e tardive'

E' critico il giudizio di Confesercenti Modena al Decreto Sostegni da 32 miliardi varato dal Consiglio dei Ministri ieri sera. 'La misura del contributo medio di 3.700 euro per circa 3 milioni di imprese a livello nazionale - ma con molte piccole imprese che dovranno accontentarsi di 2000 euro - è ampiamente insufficiente e che sa di presa in giro per migliaia di imprenditori a cui sono stati imposti sacrifici pesantissimi', commenta Marvj Rosselli, Direttore Confesercenti Modena.'Dopo mesi di attesa si tratta di un provvedimento deludente, che non aiuterà certamente le imprese a sopravvivere. Imprese del commercio extra alimentare, ambulante e in sede fissa, bar ristoranti, imprese del turismo, organizzatori di eventi, palestre e centri benessere: interi settori a cui Decreti e Ordinanze hanno impedito di lavorare e che adesso si ipotizza di ristorare con importi irrisori. Se non interverranno al più presto ulteriori e più consistenti misure compensative, quante di queste attività chiuderanno i battenti? Quanti posti di lavoro andranno perduti?', aggiunge il Direttore.