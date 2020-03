Conte firma decreto che blocca aziende: ecco chi può ancora lavorare

Alla fine, pur in extremis rispetto all'entrata in vigore di domani, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm annunciato ieri notte.

'Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza'. E' quanto si legge nel Dpcm che dispone nuove misure restrittive.





Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, 'possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile', si legge ancora nel testo.

La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile. 'Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23/3/20 (domani) e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020'.

E' di 80 voci l'elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l'epidemia del Coronavirus. L'allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.



Ecco l'elenco aggiornato (e ampliato rispetto alla ipotesi ufficiosa di stamattina anche su pressione di Confindustria) delle attività che possono restare aperte

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animaliPesca e acquacolturaEstrazione di carboneEstrazione di petrolio greggio e di gas naturaleAttività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturaleIndustrie alimentariIndustria delle bevandeFabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industrialiFabbricazione di spago, corde, funi e retiFabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoroFabbricazione di imballaggi in legnoFabbricazione di cartaStampa e riproduzione di supporti registratiFabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolioFabbricazione di prodotti chimiciFabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceuticiFabbricazione di articoli in gommaFabbricazione di articoli in materie plasticheFabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferiMetallurgiaFabbricazione di prodotti in metalloFabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologiFabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico non elettricheFabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicolturaFabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentisticheFabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezzaFabbricazione di casse funebriRiparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiatureFornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionataRaccolta, trattamento e fornitura di acquaGestione delle reti fognarieAttività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materialiAttività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiutiIngegneria civileInstallazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzioneManutenzione e riparazione di autoveicoliCommercio di parti e accessori di autoveicoliPer la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessoriCommercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali viviCommercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabaccoCommercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e otticaCommercio all'ingrosso di prodotti farmaceuticiCommercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domesticoCommercio all'ingrosso di libri riviste e giornaliCommercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleriaCommercio all'ingrosso di apparecchiature ICTCommercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattoriCommercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasportoCommercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industrialeCommercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientificoCommercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunisticiCommercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.aCommercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamentoCommercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificialeTrasporto terrestre e trasporto mediante condotteTrasporto marittimo e per vie d'acquaTrasporto aereoMagazzinaggio e attività di supporto ai trasportiServizi postali e attività di corriereAlberghi e strutture similiServizi di informazione e comunicazioneAttività finanziarie e assicurativeAttività legali e contabiliAttività di direzione aziendali e di consulenza gestionaleAttività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecnicheRicerca scientifica e sviluppoAltre attività professionali, scientifiche e tecnicheServizi veterinariNoleggio di autovetture ed autoveicoli leggeriNoleggio di autocarri e di altri veicoli pesantiNoleggio di macchine e attrezzature agricoleNoleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluvialeNoleggio di mezzi di trasporto aereoNoleggio di altri mezzi di trasporto terrestriNoleggio di container adibiti ad alloggi o ad ufficiNoleggio di container per diverse modalità di trasportoNoleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet ecceteraServizi di vigilanza privataServizi connessi ai sistemi di vigilanzaAttività di pulizia e disinfestazioneAttività dei call centerAttività di imballaggio e confezionamento conto terziAgenzie di distribuzione di libri, giornali e rivisteAmministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoriaIstruzioneAssistenza sanitariaServizi di assistenza sociale residenzialeAssistenza sociale non residenzialeAttività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionaliRiparazione e manutenzione di computer e perifericheRiparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulariRiparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioniRiparazione di elettrodomestici e di articoli per la casaAttività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico