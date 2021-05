Conti correnti a zero spese: non si arresta il successo di WeBank

Nel panorama dei conti correnti a zero spese, sempre più ricercati dai correntisti italiani, continua ad essere particolarmente apprezzato quello emesso da WeBank. Tale successo è dovuto al fatto che anche i conti correnti fanno parte di un ampio panorama di prodotti commerciali. Un tempo venivano solitamente sottoscritti dalle persone sulla base della fiducia, perché si recavano nella propria filiale della banca sotto casa.Oggi le cose sono molto cambiate e sempre più persone ricercano in un conto corrente il risparmio abbinato alla semplicità di utilizzo e alla rapidità di gestione. Ecco allora che i conti correnti a zero spese più amati sono quelli che permettono di svolgere moltissime operazioni in modo immediato tramite smartphone o pc, evitando le code agli sportelli, e che possono essere sottoscritti direttamente online, come nel caso di WeBank.Per avere maggiori informazioni circa questa soluzione, è possibile consultare il portale specializzato Chescelta.it. Infatti questo sito offre interessanti approfondimenti sui principali conti correnti online disponibili sul mercato. Tra quelli senza spese, WeBank realizzato dalla banca Popolare di Milano, è molto amato per la sua elevata praticità e per le sue funzionalità gestibili quasi interamente online. Risulta inoltre molto apprezzato dai giovani perché è uno dei primi conti correnti gestibili anche attraverso i comandi vocali, un elemento accessorio che mostra però tutta la natura smart di questo prodotto.WeBank si presenta con un ottimo passaporto per chi cerca un conto corrente dai costi molto contenuti, facile e veloce da utilizzare. Per prima cosa è da notare che il bollo da 34,20 euro viene richiesto ai titolari del conto soltanto se la giacenza media mensile è superiore a 5000 euro e il canone mensile è ridotto nella misura di due euro al mese. I prelievi presso gli sportelli ATM convenzionati sono gratuiti, così come i bonifici online. Come è possibile determinare leggendo la recensione di WeBank , questo è un aspetto particolarmente apprezzato dagli utenti. Sono tantissimi infatti gli italiani che gestiscono ormai i pagamenti direttamente dal proprio smartphone e poterlo fare con dei bonifici gratuiti offre sicuramente degli ottimi vantaggi in termini di risparmio a fine mese. Inoltre questo conto permette anche di accedere in modo gratuito a una carta di debito e una di credito gratuite.Ovviamente permette di ricevere bonifici e accrediti, come ad esempio lo stipendio o la pensione. Inoltre dispone di tutti i servizi di pagamento come RAV, F23, F24 e MAV. Il conto è quindi assolutamente completo e consente persino di usufruire di un blocchetto per gli assegni, per chi ne fa una specifica richiesta. Inoltre l'apertura del conto è gratuita se questa pratica viene interamente gestita via web, un'operazione che può essere fatta nel giro di pochi minuti.Molto importante è sottolineare che i bonifici sono gratuiti anche se effettuati verso conti correnti esteri all'interno dell'UE. Questo rappresenta un aspetto molto utile ad esempio per chi ha una piccola attività e deve gestire dei rapporti con clienti e fornitori in tutta Europa. Sono poi tante le operazioni aggiuntive, come il pagamento dei RAV, dei MAV e degli F23 e 24 che sono gratuite e non è un aspetto da prendere per scontato. I tanti vantaggi di questo conto dinamico e smart possono essere così riassunti:· Massima facilità di gestione.· Velocità delle operazioni.· Bonifici online gratuiti.· Nessuna spesa di apertura.· Operazioni aggiuntive gratuite.Le spese di questo conto, tolto il limitato canone mensile, sono tutte legate alle operazioni da svolgere allo sportello. Di conseguenza data la natura flessibile di questo conto e della tipologia di utilizzatore ideale, si tratta di servizi accessori che potrebbero non essere mai utilizzati o forse proprio in casi eccezionali molto rari. Molto utili, a seconda dei casi, possono essere anche le carte di pagamento gratuite che potrebbero essere utilizzate ad esempio per lo shopping online.Nella specifica recensione è possibile consultare le condizioni di queste carte ma in generale è evidente che il conto a zero spese di WeBank è decisamente interessante e per questo molto richiesto e ricercato nel mercato italiano dei conti correnti.